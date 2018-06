Intranquilo por su seguridad y la de su familia, Lupillo Rivera arremetió en contra de un paparazzi que al parecer lo sigue a sol y sombra.

El cantante lo denunció mediante su Instagram con una imagen de él titulada “Esta persona es la que nos anda siguiendo hasta la casa a mi y a mis hijos y a Mayeli”.

En un segundo post el cantante aseguró que hasta su pequeño hijo, L´Rey ya reconoce el auto del paparazzi.

Pero como dicen, ‘no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla’, así que en el encuentro cara a cara del comunicador con Lupillo, este último lo enfrento.

“Eso no va y te lo estoy diciendo en cámara. A mi casa no me sigas, a mi casa no me sigas. No importa de qué programa seas, no importa qué poder tengas. Sí tengo porque alterarme porque sí me estás siguiendo a la casa, no se vale”, declaró.

Con palabras altisonantes Lupillo Rivera defiende la privacidad de su familia

El hermano de Jenni Rivera agregó: “Sí tengo por qué enojarme, porque me estás siguiendo a la casa; me vuelves a seguir a la casa y te voy a partir la mad… quiero que sepas y te lo estoy diciendo en cámara, y grábalo, sí te estoy amenazando”.

Un poco más alterado el llamado “Toro del Corrido”, sentenció: “Tengo hijos y no te permito que estés filmando nada de eso, si salen en televisión te voy a partir tu mad… a ti y a tu productor; llama a la maldita policía”.

Ya en su casa más tranquilo, Lupillo subió una serie de videos a su cuenta de Instagram explicando la situación.

“Yo entiendo que ese es su trabajo. Pero eso no quiere decir que tienen el derecho de estar viniendo a la casa de mis hijos, a la casa de ella, a la casa mía”, comentó.

“No sé si es una persona que nos quiere hacer un mal”, dijo un indignado Lupillo Rivera.

Sin embargo, el lenguaje soez del artista rápidamente generó críticas en el video de youtube: “Qué mal te ves hablando así. Ya estás igual que tus hermanos de corriente y vulgar”, “pobre reportero. ¿Qué culpa tiene? qué malo Lupillo, se desquito con él”, “muy grosero, mal hablado”.

Inclusive lo compararon con la ex de Lorenzo Mendéz: “Tú y Claudia Galván (ex de Lorenzo Mendéz) son lo mismo. Le vendieron una figura al público que no era y ahora que se separaron les brota la mie… por doquier”

Advertencia, el siguiente material contiene lenguaje explicito.

