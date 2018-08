Después de que Lupillo Rivera arremetiera en contra de El Gordo y La Flaca, mediante sus redes sociales, el cantante se pronunció al respecto.

La razón que generó el disgusto del hermano de Jenni Rivera, fue que en el programa se le relacionó sentimentalmente con una buena amiga.

En aquella ocasión Lupillo compartió: “Triste ver cómo este medio ha tratado de hacerme ver mal con mi público”.

There you go BAE!!!….#disneyland #lupillorivera A post shared by Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial) on Aug 3, 2018 at 6:27pm PDT

Tras criticar en redes a El Gordo y La Flaca, Lupillo Rivera confiesa lo que piensa de sus conductores

En una reciente entrevista con el programa de Univisión, Rivera decidió compartir su opinión sobre los conductores del polémico show.

Rivera comenzó diciendo: “Tú sabes que a Raúl de Molina lo quiero mucho… ahora, que está más guapa Lili, yo la quiero mucho más a ella”.

De igual manera reveló: “Me arrepiento mucho de haber hecho tanta pinc… entrevista con El Gordo y La Flaca”.

Una vez que las cámaras regresaron al estudio, Raúl pronunció: “Te diste cuenta Lili, Lupillo te está tirando piropos”.

A lo que Lili respondió: “Raúl, Lupillo es mi amigo, lo quiero, lo amo, lo adoro, no estés inventando”.

Pero en los comentarios del video de YouTube, ni los presentadores, ni el cantante se libraron de las críticas.

Les escribieron: “Todo sea por dinero y fama”, “Hipócritas los tres”, “Hipócritas, no saben qué es el respeto”, “Qué hipócrita ese Lupillo, no dijo nada y a la vez dijo todo, con su risa fea y falsa”, “Mediocre! la famosa era Jenni, él no ni sabe cantar no manchen, me sorprende que Univisión le siga dando fama a este ‘cantante”.

