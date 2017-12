El cantante Lupillo Rivera rompió el silencio y por primera vez habló públicamente sobre la relación que tiene con otro hombre su sobrino Johnny, hijo menor de la recordada cantante Jenni Rivera.

“Yo no soy nadie para juzgar a nadie, no critico a nadie, yo creo que cada quien tenemos nuestra vida y yo creo que cada quien podemos hacer lo que queramos con nuestro propio cuerpo y si él es feliz así, uno no puede comentar nada”, aseguró el hermano de Jenni al programa Un Nuevo Día.

“A mí me gusta mi cuerpo así como está, así panzón, peludo y todo ese rollo, no hay nadie que me vaya a decir nada. Yo creo que él ya está grande, va madurando y él va a saber lo que va a hacer con su vida”, agregó el también hermano de Rosie Rivera.

Lupillo aprovechó la entrevista para recordar que la última vez que se reunió toda la familia Rivera fue en el Día de Acción de Gracias del año 2012 y que de sus navidades, recuerda a su madre haciendo tamales mientras su padre tomaba brandy y escuchaban a Vicente Fernández, esa era la tradición de la familia.

Por su parte los usuarios le aplaudieron su reacción a Lupillo: “Lupillo…Me cae muy bien…es el Unico de los Rivera que me cae muuy bien…Dios lo Bendiga a él y a su esposa e hijitas..”, “Lupillo Rivera es el único de esa familia que me cae bien”, “Ya salió la verdad de Johnny y pos ya dejen lo es muy su vida nadie es perfecto…”, “tienes toda la razón pues a mí tambien porque es el más derecho de todos y muy sincero felicidades Lupito estamos contigo y los que comenten mal de ti mándalos al puritito cuerno jejeje🤣porque tú eres único al igual k Jenni no hay ni habra nadie como ustedes abrasos sinceramente y con mucho respeto te admiramos Dios te Bendiga”, “Lupillo es un un amors muy simpático es mi amors platónico”, ”

panzón peludo.. . el único Rivera que cae BIEN.. el único Rivera que trabaja. y TIENE TALENTO.. los demás son BASURA..”, “Yo no creo en esta familia como que son muy problemáticos y falsos”, le dijeron.

Una publicación compartida de Lupillo Rivera (@lupilloriveraoficial) el Dic 10, 2017 at 1:21 PST

Lee también: Ximena Córdoba habló por primera vez sobre su divorcio

Lupillo habló con el programa de Telemundo antes de ofrecer un show en un club nocturno de la ciudad de Nueva York, en donde recordó sus inicios musicales en la Gran Manzana.