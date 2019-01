Un día después de que Lupillo Rivera apareciera en un video donde aparentemente “le roba” un beso a la empresaria Shirley Arroyo, su supuesta novia de acuerdo a las especulaciones, finalmente el cantante publica un mensaje confirmando la noticia junto a su actual pareja.

A través de una transmisión en vivo por redes sociales, el intérprete le pregunta a la empresaria: “¿Entonces ya podemos confirmar que eres mi novia”. A lo que ella responde afirmativamente.

El cantante también aseguró que aunque en principio los rumores apuntaban a que mantenían un noviazgo desde hace meses, apenas es ahora cuando de verdad oficializan su relación. “¿Quién es tu novio? Hemos sido amigos, te conozco bien, me conoces bien, nunca habíamos tenido nada que ver, y dos veces, tres veces nos dijeron que éramos novios y nunca hemos sido novios, hasta este momento”.

“No le robe el marido a nadie”, aclaró Arroyo, descartando los rumores que aseguran que fue la razón de la separación del artista y su esposa.

De hecho, el propio Lupillo Rivera afirmó que su actual pareja no deseaba que se separara de Mayeli Alonso y los apoyó a ambos en el momento de la separación: “Yo sé que no querías, que no querías que existiera una separación, pero ya tuvo que pasar. En ese tiempo me fui platicando contigo…Y no sé si los amigos se pueden enamorar o no. Así que ahí está mi gente. Para toda la raza ahora sí, confirmado, sí es mi novia”.

Después de un matrimonio de 12 años con Mayeli Alonso, Lupillo decidió separase. En un principio, se manejó que la razón principal de su ruptura fueron los excesos en su vida sexual y, posteriormente, se dijo que la tercera en discordia fue Shirley , quien era una amiga cercana a la familia.

