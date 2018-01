Un nueva, inesperada y hasta ahora desconocida artista parece haber surgido en la de por sí talentosa familia Rivera.

Y es que en días recientes, Lupillo transmitió un video en vivo a través de su cuenta de Facebook mientras grababa a su prima, Katia Saavedra, una niña de 13 años que fue a su casa para hacer una prueba de canto.

“Nos dijeron que teníamos una prima que cantaba y ahorita vamos a revolver el asunto, vamos a revolver el agua. Es que si tenemos un pariente chambeando, pues tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Sería ‘gacho’ no apoyarlo”, dijo el “Rey de la Cantinas” al iniciar la transmisión.

“Se dejaron venir de Hermosillo, Sonora… y ahorita va intentar grabar la canción la muchacha… Y ustedes van a decir si canta bien o no, ustedes tienen que decirlo. Sean honestos. Quiero saber si realmente le va gustar al público”, añadió el cantante y productor para presentar a la jovencita.

La pequeña impactó con su excelente entonación y bella voz al interpretar el tema “Ya te perdí la fe”, de la Arrolladora Banda El Limón, a tal grado que la gente envió múltiples mensajes pidiendo al “Toro del Corrido” que apoye su carrera artística.

“Cantas súper hermoso, me hiciste llorar mi hija. Te deseo toda la suerte del mundo, dice que no la necesitas, que Dios te bendiga amiga”, “felicidades a Katia… y sí que canta la muchachita… hermosa voz y a ti Lupillo, como dice bien de tu persona apoyarla”, “que lindo canta esta señorita. Definitivamente necesitan los Rivera hacer algo con ella. Perfecta combinación” y “canta hermoso, hasta se me enchinó la piel… Apóyela, es lo que me encanta de usted, que siempre ha tenido un buen corazón”, fueron algunos de los miles de comentarios que dejaron sus seguidores a Lupillo.

Pero eso no fue todo. Los fans del orgullo de La Barca, Jalisco, fueron más allá y consideraron que Katia tiene mucho más talento que la propia Chiquis Rivera.

“Con todo respeto, pero ella sí tiene voz, ella sí canta mejor, mucho mejor que la mentada Chiquis Rivera”, “que le dé unas clases a la Chiquis jajajaja, esa sí es voz, muy linda voz”, “canta bien padre… se lleva de calle a la Chiquiis Rivera” y “nombre Lupillo, canta muchísimo mejor que tu sobrina la Chiquis, amo a Jenni con toda mi alma, pero neta que su hija ni a los talones le llega”, fue una pequeña muestra de los múltiples mensajes enviados al “Rey de los Borrachos”.

Al final, Lupillo dijo que no iba a decir nada sobre si eran parientes, pero que la gente lo iba saber, e invitó a sus seguidores a estar pendientes de las redes sociales de Katia, así como de su canal de Youtube, porque “está cab$#%a pa’ cantar”.