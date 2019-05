Página

Lupillo Rivera no se guardó nada y con los ojos llorosos habló de Mayeli y sus hijos

El cantante confesó cómo ha sido su relación con sus hijos luego de su separación

Los usuarios no creyeron del todo las emociones del hermano de Jenni Rivera y lo criticaron en la sección de comentarios

Lupillo Rivera abrió su corazón y al borde del llanto habló sobre su divorcio con Mayeli Alonso, pero no le creyeron y fue criticado.

“El toro del corrido” concedió una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’, donde fue muy claro sobre los cuestionamientos que le hizo la reportera Cynthia Bagué. En especial sobre sus hijos.

En un principio, Cynthia le preguntó a Lupillo Rivera si había hablado con sus hijos sobre su separación con Mayeli Alonso, ante lo cual, el cantante dijo en un tono muy serio, rayando en la tristeza y desesperación: “No sé qué decirles. No hablo con ellos nada, son inocentes”.

Posteriormente, cuando la entrevistadora le dijo “Eres un gran padre”, el hermano de Jenni Rivera no pudo evitar emocionarse a tal grado que tuvo que ponerse unos lentes oscuros para que no se vieran sus ojos completamente llenos de lágrimas. Sin embargo, el intérprete recalcó: “Pero eso hace un año no se dijo”.

Luego de eso, Lupillo retomó la conversación y argumentó: “Es difícil hablar de mis hijos, no es fácil, porque…”, quedándose pensando mientras Bagué le dijo: “Yo entiendo, Lupillo”.

Fue en este momento en el que el cantante sentenció: “No, no lo entiendes, porque cuando llegan tus hijos, te dicen: ‘Papá, ¿por qué no les dices a todos que paren de hablar?’… por eso te digo, no lo entiendes”.

Asimismo, “El toro del corrido” siguió poniendo las cosas claras sobre la mesa cuando se le habló de Mayeli Alonso.