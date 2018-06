Luis Miguel y Roberto Palazuelos: capítulo clave de la bioserie

¡Wow! @diego vs @lmxlm 😎👏🎊🎉 La foto de la izquierda fue en #LuisMiguelLaSerie y la de la derecha fue en la vida real 😱 Domingos, 9/8C por @telemundo en EE.UU. y por @netflixlat en LATAM/España

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on May 16, 2018 at 11:37am PDT