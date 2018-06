Luis Miguel: Historia de una vida solitaria y 7 datos interesantes

Luis Miguel es un hombre acostumbrado a llenar estadios, con miles de fans alrededor del mundo, alguien a quien la prensa siempre le está siguiendo el rastro, pero el cantante siempre ha mostrado una especie de rechazo hacia la vida pública.

Sí, a pesar de estar rodeado de miles de personas, “El Sol” es un hombre inmerso en una profunda soledad y aquí te contamos más detalles.

1. Infancia de soledad

Si se echa un vistazo a su vida, lo más importante siempre ha sido su carrera, todas sus energías y su pasión fueron volcadas a su profesión, por lo que en el camino se fue quedando solo.

Esta situación empezó desde que Luisito Rey, su padre, descubriera el talento vocal que tenía su hijo mayor. A través de Micky, Luis quiso cumplir su sueño frustrado de convertirse en un reconocido artista.

Su padre comenzó a explotarlo y a tratar de cerrar contratos millonarios. Lo primero que hizo fue sacarlo de la escuela y encerrarlo en casa para ensayar; el pequeño Micky no tenía amigos y no podía salir a la calle a jugar. Su vida giraba en torno al canto, sus padres y su hermano Alejandro. Su padre quería controlar hasta las parejas que tenía.

2. Sin amor

Luis Miguel se emociona casi hasta las lágrimas al cantar “Culpable o no”, canción que nació tras su ruptura con Mariana Yazbek.

Cuando llegó la fama las cosas no cambiaron. Siempre estaba trabajando. Y aunque tenía un grupo de amigos a los que conoció en Acapulco, la realidad es que poco a poco se fueron alejando debido a los compromisos del cantante.

3. Vida sin familia

Luis Miguel siempre estaba de viaje, haciendo giras nacionales e internacionales, mientras su familia se destruía. Y aunque es un hombre que ha viajado por todo el mundo, en realidad lo único que conocía de los lugares que visitaba eran las habitaciones de hotel en las que se hospedaba.

La explotación a la que lo sometió su padre, Luis Rey, la desaparición de su madre y sus problemas con el alcohol, acabaron por convertirlo en una persona silenciosa, reservada, triste y muy solitaria.

4. El alto costo de la fama

Claudia de Icaza, autora de la biografía no autorizada de Luis Miguel “El gran solitario”, señala que el cantante es un hombre que “no está bien de salud y eso se le nota, pero la principal problemática de salud que tiene son las emociones”.

Por el contrario, Martha Figueroa, periodista y autora “Micky. Un tributo diferente” opina que el cantante es una persona muy normal, pero “no entiende la amistad como tú y como yo, porque no puede poner un pie en la calle, no puede ir al cine o a un restaurante sin cerrarlo para él para lograrlo”.

5. Acepta su soledad

En una entrevista que le concedió a Chucho Gallegos, “El Sol” fue cuestionado precisamente sobre la soledad, a lo que respondió: “me gusta mucho la soledad, ya lo he dicho. Soy una persona a la que no le gusta estar rodeado de mucha gente… Pero uno, en cierta forma, tiene que aceptar lo que la vida le va dando, aunque tú no lo hayas provocado. Si en algunos aspectos de mi vida estoy solo, probablemente es porque tengo que estarlo y es algo que a pesar de tratar de evitarlo, no se puede lograr”.

Durante una entrevista televisiva en Argentina, también hablo sobre su soledad…

¿Y sus mujeres? ¿Y sus hijos?

6. Pero así lo aman

Si hay algo por lo que Luis Miguel es ampliamente conocido, además de su talento y trayectoria, es por la larga lista de bellas mujeres que han estado con él a lo largo de su vida. Son muchas las que han logrado conquistar su corazón, entre las que se encuentran Mariana Yazbek, Issabela Camil, Sofía Vergara, Daisy Fuentes, Mariah Carey, Myrka Dellanos, Aracely Arámbula y Genoveva Casanova.

Sin embargo, no ha podido concretar nada estable con nadie. Lo más cercano que estuvo de hacerlo, fue cuando estuvo con Aracely Arámbula. En cuatro años de relación, la pareja tuvo dos hijos, Miguel y Daniel, pero todo parece indicar que no tiene un contacto frecuente con ellos.

Otro ejemplo de esto es Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas y quien creció alejada del cantante. “El Sol” la reconoció como su hija cuando ella ya era mayor de edad.

7. Luis Miguel cambia su historia

Ahora, con el éxito de Luis Miguel La Serie, parece que el actor ha decidido acercarse aún más a sus fans para disfrutar de su cariño incondicional, como lo muestra este video filmado tras una de sus presentaciones en Miami, Florida.

Sin embargo, tras todas estas muestras de afecto, estas multitudes que mueve “El Sol”, cuando regresa a su habitación del hotel, nuevamente se encuentra solo.