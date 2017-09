Luis Fonsi llora por sus familiares tras huracán (VIDEO)

Luis Fonsi no pudo contener el llanto durante una entrevista. Y es que el boricua está pasando lo mismo que miles de puertorriqueños que están sufriendo al no poderse comunicar con sus familiares tras el paso del huracán María.

El cantante explicó a Telemundo con voz quebrantada que está desesperado por no poder tener contacto con sus seres queridos en Puerto Rico. “Con toda mi familia, mis abuelos, mis primos que no he hablado con ellos todavía, ehhh… mucha gente que está”, y fue ahí cuando no pudo más y comenzó a llorar.

Al recuperarse continuó explicando el triste momento que viven sus paisanos: “Mucha gente la está pasando muy mal. Hay mucha gente en refugio que no tiene absolutamente nada. Quiero que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, estamos dolidos por ellos. Que queremos ayudar y estamos buscando todas las maneras para hacerlo”, dijo el intérprete de ‘Despacito’.

Como se recordará el cantante participó del telemaratón de Telemundo, ‘Todos Unidos’, en el que se recaudaron fondos para las víctimas del terremoto en México y del huracán María que azotó Puerto Rico y a otras islas caribeñas.