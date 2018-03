El cantante puertorriqueño Luis Fonsi defiende el reggaeton tras duras críticas al género musical por parte de músicos como Aleks Syntek que ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no es un género de su agrado.

“Creo que la gran diferencia es decir: ‘A mí no me gusta, no es mi estilo’, en vez de decir: ‘Esa música es mala’. Ahí está el error, decir: ‘Esa música es mala’ o ‘Esa gente no tiene talento’. Para mí es un error, una falta de respeto y no estoy de acuerdo con eso”, fueron las primeras palabras del artista en una entrevista en el programa de televisión mexicano Ventaneando.

Fonsi continuó brindando su opinión ante las críticas al reggaeton: “El reggaeton, la realidad es que está cautivando al mundo entero y se encuentra influenciado por otros géneros como el mío que es el Pop. La realidad es que el pop hoy en día está sumamente influenciado por el reggaeton porque tiene ese ritmo sabroso que ya no es ritmo urbano, es un ritmo latino que ya es parte de nuestra cultura”.

Por su parte, las críticas de Syntek al género musical reggaeton fueron muy duras y cuestionada por parte de sus fanáticos que se impresionaron por sus palabras.

“Hay que controlar los instintos animales, si no nos volvemos changos y el reggaeton viene de los simios, ojo”, fueron las primeras palabras del mexicano en entrevista con Adela Micha en su programa digital.

El músico aseveró que el reggaeton lo tiene “hasta la madre” y que se le hace difícil entender a las audiencias que les gusta el género que cuenta con letras musicales que tratan a las mujeres como un objeto sexual.

Alex aseguró que lo más dramático para él es ver a muchos de sus colegas músicos que admira integrarse al reggaeton: “No sé si los obligan o les da miedo… Los otros días vi a Franco de Vita que es uno de mis súper ídolos del piano, me encanta lo que hace y ya está cantando reggaeton con Nicky Jam y dije: ¿De veras?”.

“Si de plano me veo totalmente excluido del mundo musical y que nadie me quiera y me quieran volver a ver, pues a lo mejor diría pues si lo único que hay es reggaetón pues”, fue la reacción de la estrella ante una posible incursión en el género del reggaeton, algo a lo que se ha negado rotundamente.