Luis Ernesto Franco interpreta un rol hecho a su medida en serie ‘Falsa identidad’

Luis Ernesto Franco vive un momento muy prolífico en su carrera, pues aparte de participar en un largometraje y un par de proyectos en Netflix, protagoniza la nueva serie Falsa identidad (Telemundo) junto a Camila Sodi.

Falsa identidad cuenta la historia de Diego (Franco) e Isabel (Sodi), dos completos desconocidos que tienen que huir por motivos muy distintos de Sonora, y optan por la identidad falsa de un matrimonio perfecto para escapar de sus acosadores que les persiguen por doquier.

Además, ‘El Güero’, como le dicen de cariño, Franco está doblemente feliz con su personaje en Falsa identidad porque está hecho a su medida.

“Después de leer los primeros 15 capítulos que me enviaron a finales del año pasado fue un shock para mi ver que el pasado de Diego, la infancia y sobre todo la adolescencia era casi idéntica a la del ‘Güero’ Franco”, comentó el actor nayarita. “Yo conozco muy bien a Perla Farías, la escritora de la serie, pero nunca le había contado cosas de mi pasado. Hablé con ella y le dije: ‘Oye Perla, ¿hablé contigo de mi pasado? Y dice no, ¿por qué? Porque parece que te robaste mis derechos mano, está idéntica”, agregó.

En la serie Diego es un tipo Robin Hood moderno que hace cosas ilícitas para sobrevivir y ayudar a los necesitados.

“A él lo corren muy joven de su casa y tiene que hacer cosas ilícitas. Sin embargo, siempre tiene en su conciencia que no quiere lastimar a nadie. Diego cree que la gasolina es de todos, se inventa sus teorías y al final se la roba para sobrevivir, pero también para ayudar a la gente que lo necesita. Es un tipo buen corazón”, dijo Franco.

Química entre Luis Ernesto Franco con Camila Sodi

En la actuación la química es fundamental y Franco no titubeó al decir que la suya con Sodi fue instantánea.

“En el casting yo sentí esa química que le podíamos imprimir a los personajes. Yo estuve peleando con los productores para que fuera ella, porque sabía que le podíamos sacar mucho jugo a esta pareja en la ficción. Y en cuanto se quedó, desde el primer día conectamos fuera de cámara y conseguimos hacer una amistad que traspasa la pantalla. Lo que tú ves ahí son dos actores que se conocen muy bien, que se apoyan, que se escuchan, y sobre todo que están gozando lo que hacen”, remarcó el actor de 34 años.

“Estoy muy agradecido con todo lo que me está pasando. Me encanta mi trabajo, me divierto. Cuando deje de disfrutarlo pondré mis ojos en otra cosa”, Luis Ernesto Franco, actor mexicano

Un elenco de lujo

Aparte de Sodi y ‘El Güero’ Franco, Falsa identidad cuenta con un elenco de actores de renombre como Sergio Goyri, Alejandro Camacho, Gabriela Roel y Azela Robinson; y jóvenes talentos como como Uriel del Toro y Samadhi Zendejas.

“Es un gran elenco, yo digo que hay de chile, mole y pozole; hay para todos los gustos y todas las edades. Tenemos grandes trayectorias para que la gente al menos volteé a ver el producto. Y estoy seguro de que cuando eso suceda se van a enganchar por la historia que les estamos contando”, puntualizó el histrión mexicano.

BREVE BIO de Luis Ernesto Franco

Nombre: Luis Ernesto Franco

Profesión: actor

Nacionalidad: mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de diciembre de 1983 en Tepic, Nayarit

Edad: 34 años

Estado civil: Estuvo casado con la actriz mexicana Marimar Vega de 2015 a 2018

Falsa identidad

Cuando: Lunes a viernes, 9 p.m.

Donde: Telemundo

Info: www.telemundo.com