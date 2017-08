Luego de que la acusaran de ‘roba maridos’, Lourdes Munguía se defiende (VIDEO)

Después de que Alejandra Ávalos revelara, tras 25 años, que su esposo Fernando Ciangherotti, le había engañado supuestamente con Lourdes Munguía, la actriz decidió hablar y defenderse.

“¡Está equivocada…!”, fue la respuesta que dio Lourdes Munguía a periodistas en la Ciudad de México, cuando le preguntaron si era verdad que ella fue quien le quitó el marido a Alejandra Ávalos.

“No sé, no me acuerdo…¿Hace 30 años de eso? Dicen que fue hace muchos años, más de treinta, pero no tengo memoria. Me llevo bien con Alejandra, todo bien con ella, y está equivocada…”, agregó visiblemente molesta.

Además comentó que ella está segura de su versión: “No me engancho con eso. Tengo que irme. Lo más importante es el trabajo que los chismes”, contó en entrevista con Ventaneando.

La entrevista de Lourdes Munguía la puede ver apartir del minuto 18:

Como se recordará fue en los 90’s cuando el divorcio de esta pareja de famosos causó polémica, por lo que Alejandra Ávalos dio a conocer el nombre de la involucrada.

Hace unas semanas Ávalos dijo: “El hecho de haberme topado con una llamada a las 3 de la mañana al cuarto de mi esposo, en un hotel, cuando él estaba de gira, y de repente que me contestara una mujer. Además ella me dijo: Soy Lourdes. Estaban haciendo una gira juntos. Fue un shock para mí”.

En entrevista con Ventaneando, Alejandra confirmó que para ella la responsable de la infidelidad fue Lourdes Munguía: “En el momento en el que Fernando me contestó de nuevo el teléfono estaba turbado, apenado, me decía no por favor no pienses esto… pero lo que pensara yo… salía sobrando, no había forma de recuperar la confianza. él tampoco podía negarse a seguir trabajando, regresó a mi casa 4 meses después”, reveló.

Agregó que aunque Ciangherotti quiso recuperar su amor, ella nunca volvió a confiar en él : “Me mandaba regalos, se portó de los más lindo, intentó comprarme, ya nada de eso me llenaba la vida… ni mi felicidad”.

Contó que los dos tenían un físico envidiable: “estaban en su momento, creo que es difícil no enamorarse si están trabajando juntos, lo entiendo, las mujeres desafortunadamente no nos importa si a la otra mujer le va a doler, es lo que menos les importa”.