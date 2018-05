En agosto de 2017 el programa de música infantil La Voz Kids fue pospuesto debido a los problemas legales en los que se vio envuelto, y continúa envuelto, por Julión Álvarez quien está involucrado con el Departamento de Tesoros de los Estados Unidos.

Aunque en ese tiempo el escándalo afectó a otros coaches, entre ellos a Lucero, fue ahora la cantante quien adelantó que en unos meses regresará al programa. El anuncio lo hizo en el marco del lanzamiento de su último trabajo discográfico titulado “Más Enamorada”.

En una entrevista Lucero dijo que lamentaba lo sucedido con la cancelación del programa, especialmente por la buena química que había frente y tras las cámaras, pero que estaba muy emocionada de volver al proyecto.

“Teníamos un programazo que era verdaderamete impresionante, no porque yo estuviera ahí, es que lo decían todos, lo decía la producción, los chavos, los niños, y el talento. Hasta los camarógrafos ya no le movían el zoom porque estaban entrados en el rollo. Desafortunadamente, el programa se canceló, y bueno, no es culpa de nadie, fue una situación que no fue responsabilidad de nadie, así se dieron las cosas y por eso se dió así”, dijo Lucero a El Universal.

Lucero no quiso revelar mucho detalle, pero recalcó que esta vez el público disfrutará tanto o más que la primera vez en que participó. “No puedo decir mucho, pero sí vuelve La Voz Kids y sí hay el rollo de volver a hacer un poco lo que dejamos en suspenso el año pasado”.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump defiende en una corte de apelaciones fin de DACA

Cuando se le preguntó a Lucero si sabía con quién compartiría créditos en esta edición, explicó: “No, todo es un misterio y todavía no sabemos nada. Yo creo que hay muy buenas ideas y definitivamente es un programa conquistador. Para mi, el haber estado en la Voz la primera temporada fue una experiencia padrísima, nos la pasamos súper y me gusta mucho poder participar en este tipo de proyectos”.

Un poco de la entrevista con @LuceroMexico. Si la quieren ver completa vayan a nuestro canal de YouTube :::> https://t.co/slleReDKhZ pic.twitter.com/r4oRgkIpqo — Tu Casa Tv 🏠 (@TuCasaTvOficial) May 16, 2018