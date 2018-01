Lucero toma distancia del “feminismo” de Jenni Rivera

El año pasado la cantante mexicana Lucero dio un giro completo a su carrera luego de cambiar la balada pop y ranchera por la banda. Recientemente se encuentra grabando su nuevo disco “Más Enamora con banda” que es la segunda parte de su disco “Enamorada con Banda” en donde dijo que seguirá con su estilo romántico y no tan feminista como Jenni Rivera.

“Por fortuna a la gente le gustó la banda y a mí me hizo sentir muy cómoda como sucedió hace muchos años con el mariachi siendo que yo grababa baladas”, dijo la ‘Novia de América’.

Sin embargo, la intérprete dijo que ella es más dulce y no canta cosas en contra de los hombres, así que cuando se le pregunta si es feminista, explica cómo ve ella las cosas.

Lucero @LuceroMexico platica a @Notimex acerca de su próximo disco "Más enamorada con banda", y su concierto del 6 de julio en el Auditorio Nacional. pic.twitter.com/6XiitZBrfm — Claudia Pacheco (@claupuchunga) January 30, 2018

“Yo defiendo mucho los roles, tanto femenino como masculino, pienso que habría mil cosas que una mujer no podría hacer si no existieran los hombres ni viceversa y así como los hombres no pueden tener bebés, tampoco pueden hacer cientos de actividades que la mujer sí, las mujeres no podemos hacer cientos de cosas que los hombres sí pueden hacer”, comentó la cantante mexicana.

.@LuceroMexico prepara su nuevo disco ‘Más enamorada con Banda’ bajo la producción de Luciano Luna el cual incluirá un tema de #JuanGabriel. #Exclusiva #TelevisaEspectáculos. pic.twitter.com/1CBuFjK2wW — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) January 29, 2018

Lucero dice que no se considera 100 por ciento feminista y por lo contrario es una partidaria de los roles del hombre y la mujer.

“Y no es que yo diga que no se puede, porque claro que se puede trabajar y ocupar puestos en diferentes cosas, pero hay cosas que no. Hay cosas que físicamente no se pueden. No solo en mentalidades. Me gusta mucho defender ambas partes, porque yo creo que ambas partes tienen un valor súper importante y yo soy de la opinión de que las mujeres tienen que crecer y subir y pertenecer a lo más”, aseveró la cantante.

“Para mi las mujeres son reinas, pero también los hombres son unos reyes y trato de defender a ambas partes. Yo soy partidaria de que los roles tienen un valor muy grande y se tienen que respetar. Tal vez no soy cien por ciento feminista, porque hay mujeres que no defendería porque siento que no están haciendo las cosas bien, y hombres que tampoco defendería por lo mismo”, agregó Lucero.

Con 38 años de trayectoria en los escenarios musicales, televisivos, cinematográficos y teatrales, la intérprete trabaja día con día por y para el público. Por esta razón su segundo disco tendrá un 50 por ciento de temas inéditos e historias románticas compuestos por autores mexicanos, entre ellos Horacio Palencia, Carlos Rivera, Joss Favela y Luciano Luna. El resto serán covers de autores como Joan Sebastian y Juan Gabriel.

.@LuceroMexico sigue cosechando éxitos con su álbum de banda. 📀🎶 pic.twitter.com/zQ0XfUjJTO — Despierta América (@despiertamerica) January 30, 2018

“Hay una canción que desde hace tiempo me gusta mucho. Se llama ‘Devórame otra vez’, es de otro género, es una rumbita, pero la interpretaré a ritmo de banda. Hay dos o tres temas que de pronto pueden parecer raros, pero con banda suenan padre”.

Añadio que ésta no será la última vez que apueste por el género, ya que tiene en mente otros proyectos relacionados.

“Lo regional mexicano son interpretaciones que se hacen con el corazón y el alma, no tanto con la perfección vocal, sino con algo que se trae”, dijo.