La cantante Lucero felicitó a Manuel Mijares, su ex esposo, mediante un mensaje en Twitter.

“Feliz cumpleaños @MijaresOficial ! Que la vida te siga llenando de bendiciones, salud, éxito y todo lo bueno siempre!!Que tengas un día increíble y que este año sea maravilloso en todos los aspectos!”, le escribió hace unas horas.

Hasta ahora, Mijares no ha respondido a la felicitación de su ex. José Manuel Mijares Morán nació en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1958.

En 1997 se casó con Lucero y tuvieron dos hijos, Manuel y Lucero.

Una de las parejas “doradas” del espectáculo en México confirmó su ruptura en marzo de 2011.

Canta temas de su nuevo disco

Con un vestido azul de lentejuelas y transparencias Lucero se subió al escenario de la Sala Roberto Cantoral y cantó algunos temas que vendrán en su nuevo disco, “Más enamorada con Banda”.

Habló de las canciones que lo componen, del diseñador de su atuendo, las joyas que usa y de su experiencia con el público brasileño pero donde se mostró reservada fue respecto a la política.

“Creo que algunas personas que tienen que ver con campañas saben que no me involucro mucho en el tema político y que prefiero tener una opinión más privada para no querer educar a nadie ni convencer de nada porque yo sé que los mexicanos en México y en Estados Unidos están muy conscientes de lo que quieren”, fue lo único que dijo al respecto.

La intérprete grabó este martes el DVD que acompañará este nuevo proyecto, un material con 13 canciones de las cuales, la mitad son inéditas, como “A pesar de todo”, compuesta por Carlos Rivera y Horacio Palencia.

A los aún curiosos que le preguntan por esta aventura en la banda, Lucero aseguró que no quiere ocupar el lugar que dejó Jenny Rivera, sino tener un lugar con su propio estilo, uno más sutil y femenino.

La idea es seguir cantando estos y otros temas que han marcado su carrera. Respecto a hacer una serie biográfica de su vida, comentó: “He tenido la propuesta pero creo que me faltan muchas cosas por hacer, me gustaría que fuera más adelante. No está en mis planes hacer una serie de mi vida, la música mexicana me encanta que los artistas promueven”.

El primer sencillo de su nuevo disco saldría el próximo 16 de febrero.

Tiene una camaradería especial con sus hijos

Lucero asegura que tiene una relación muy especial con sus hijos, José Manuel y Lucero, que califica como “camaradería”, y comparte que le llena mucho que a sus herederos les está gustando su faceta como cantante de música banda, pues afirma que la opinión de ellos es muy importante.

“Siempre han apoyado mucho lo que he hecho, la verdad siempre he tenido en ellos una camaradería muy especial, entendiendo y aguantando muchas cosas de esta carrera que son difíciles para los hijos, hay veces que quieren estar con su mamá en algunos momentos y a veces no se puede, por viajes, por grabaciones, por “n” número de cosas que es complicado, pero les gusta mucho, este disco les está gustando, lo están a penas conociendo porque está muy nuevecito y todavía no tengo el disco físicamente, pero las escuchan y les gusta, eso para mí es un orgullo porque ya tienen edades en las que ya tiene una opinión y ellos dicen lo que les gusta o no”, expresa.

La cantante realiza la grabación del DVD de su nueva producción discográfica “Más Enamorada con Banda” en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde explica cuál es el toque que quiere imprimir en este género.

“Trato de poner como mucha dulzura en los temas y mucha ternura, la música con banda a veces es un poco ruda, letras fuertes, letras un poco de amor y contra ellos, contra ellas, y a la gente eso le encanta, pero creo que también, la banda, como todo en la vida tiene que tener un toque dulce, un toque tierno, un toque femenino”, indica.

La mexicana aclara que no busca tomar el lugar de Jenni Rivera, simplemente quiere posicionarse como cantante de este género y agradece la aceptación que ha tenido con el público.

“Respeto mucho el lugar que Jenni Rivera ha dejado, y que sigue teniendo en el mundo de la banda, en el mundo de la música, aunque ella ya no está físicamente, ha dejado un legado musical muy importante, y realmente no es uno de mis objetivos ocupar ese lugar, siento que hay lugares irreemplazable en el caso de ella ha sido así”, manifiesta.

Además, Lucero señala que a su novio Michel Kuri le ha gustado mucho verla cantando banda, pues es uno de los géneros musicales preferidos del empresario.

“Le gusta mucho el género y le gusta que las canciones, muchas de ellas hablan de amor, entonces obviamente se pueden dedicar. Como siempre ha apoyado todo lo que hago, desde que nos conocemos, pues le parece un género muy especial, le gusta cómo se oye en mi voz, lo cual agradezco mucho también, siempre es muy bonito que la gente que amas y te ama, te apoye en lo que haces y te aliente a seguir adelante, que te dé críticas constructivas o te dé comentarios positivos porque como que es tu motor y te lleva a seguir adelante”, platica. (Con información de Mezcalent.com).