Louis Tomlinson recientemente fue confirmado como uno de los jueces oficiales de la temporada número 15 del programa de televisión The X Factor.

Tomlinson vuelve al exitoso espectáculo en donde inició su carrera artística con One Direction, pero en esta ocasión como juez en un panel que incluye a personalidades como Simon Cowell, Sharon Osbourne, Robbie Williams e Ayda Field.

El anuncio oficial lo realizaron a través de la cuenta oficial del show en la plataforma de Twitter con una fotografía exclusiva de los 5 miembros del jurado.

Louis Tomlinson y su compañeros de One Direction lograron alzarse como los grandes ganadores de The X Factor en su edición del año 2010.

After much speculation, we are SO EXCITED to reveal our X Factor 2018 JUDGES!!!! Welcome to the panel @Louis_Tomlinson, @robbiewilliams, Ayda Williams and the one and only, Mr @SimonCowell! 🙌🤩🙌🤩🙌 #XFactor pic.twitter.com/pS6fwBI6RY

— The X Factor (@TheXFactor) July 17, 2018