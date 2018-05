Los Simpson sobre personaje racista: “a la gente le encanta hacerse la ofendida”

Matt Groening , el creador de Los Simpson, no se había querido pronunciar sobre numerosas acusaciones de racismo relacionadas con el personaje hindú Apu Nahasapeemapetilon, finalmente hizo un comentario que no dejó contentos a los hindús nacidos en EE.UU.

El escritor y productor y otros responsables de la serie tuvieron que defender reciel personaje de Apu, el dueño de un Kwik-E-Mart que habla con un acento muy marcado y que ha sido criticado por ser un personaje estereotipado y racista.

En una entrevista con USA Today, le preguntaron a Groening si tenía alguna opinión sobre las críticas. “En realidad no, respondió Groening. Estoy orgulloso de lo que hacemos en el programa. Pienso que estamos en un momento de nuestra cultura en el que a la gente le encanta hacerse la ofendida”. A través de una vocera de Fox, la productora de la serie, Groening declinó hacer más comentarios.

Sin embargo, Hank Azaria, el actor que le da voz a Apu en inglés, dijo recientemente que “estaría totalmente dispuesto y contento de alejarse o ayudar en la transición hacia algo nuevo. La idea de que cualquiera, viejo o joven, en el pasado o ahora, haya sido acosado o haya sido objeto de burla por culpa del personaje de Apu realmente me entristece. Definitivamente, no era mi intención. Quería repartir risas y alegría”.

Con la esperanza de lograr una nueva trama para refundar a Apu, Adi Shankar, un productor y guionista, anunció un concurso de guión que “reinvente” al personaje. Shankar, quien no trabaja para Los Simpson, se comprometió a enviar los guiones ganadores a los escritores de la serie. Dijo que si no se muestran interesados, él mismo producirá el guion como “un filme de admiradores no oficial”.

Well, that seals it. Matt Groening finally responded & sounds like every other troll on the internet who didn’t see the documentary. No one is offended by this character. It was, at times, insulting & was frustrating to many of us who were solely represented by that one image. https://t.co/AfYNAeaU7Z

— Hari Kondabolu (@harikondabolu) April 30, 2018