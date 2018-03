Los Huracanes del Norte llevan 46 años de trayectoria y no tienen aún fecha de vencimiento

Los Huracanes del Norte, una de las agrupaciones norteñas más consentidas, continúa celebrando su 45 aniversario de carrera con un renovado show en el que sonido, video e iluminación hacen lucir a un repertorio que incluye tanto sus temas más populares como nuevos hits.

La agrupación liderada por Heraclio ‘Rocky’ García forma parte del cartel junto a La Original Banda El Limón y Los Player’s de Tuzantla que amenizará un baile el 2 de marzo en Espacio Discotheque en Norcross.

En una entrevista con MundoHispánico, García habló sobre la historia del conjunto, su música y anécdotas que ha vivido con intensidad a lo largo de su extensa carrera.

MH: ¿Desde cuándo celebran su 45 aniversario, y qué significa cumplir casi medio siglo de hacer música?

HG: Desde el año pasado comenzamos a celebrar el 45 aniversario, aunque se cumplía hasta octubre. Llegamos a los 45 y ya estamos en los 46. Muy contentos de poder celebrar 45 años. En el momento que iniciamos ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a poder llegar a tener tantos años en la música. Somos de los grupos más orgullosos de nuestra carrera porque Dios nos ha prestado salud para viajar y poder subirnos a miles de escenarios. Una de las cosas más padres y más bonitas es que a nuestro hijos también les gusta la música y ya son la parte joven de Huracanes.

MH: ¿Qué interpretarán en el show de Atlanta?

HG: Los Huracanes del Norte siempre viajan con todo el equipo de sonido, iluminación y video para que el show salga igual en todos lados. Es muy bonito y se conjuga con los corridos viejitos que canta mi hermano Chuy, las canciones chuscas que cantamos él y yo, una que otra cumbia viejita que canto yo. Las canciones nuevas las canta el ‘Rocky Jr.’ y el ‘Chapete’.

MH: ¿Cuáles son algunas de esas canciones?

HG: De los corridos viejitos están ‘El gato de Chihuahua’, ‘El doble fondo’ y ‘La venganza del viejito’. Las cumbias viejitas como ‘Eres casado’ y ‘Amanda ciérrale’; y canciones nuevas de los muchachos como ‘Por tu culpa’, ‘Fue mentira’, ‘Amarte fue hermoso’ y ‘Diez minutos más’.

“La vida en el camino es muy bonita. Nos tocó vivir dos etapas: cuando andábamos en una van y no teníamos ni pa’comer, y ahora que andar en un camión nuevo, con cama, televisor, comedor, baño y aire acondicionado”, Heraclio ‘Rocky’ García, músico

MH: ¿Cree que la música norteña es más valorada ahora que en tiempos anteriores?

HG: La música norteña siempre ha estado ahí presente, pero nos ha tocado vivir diferentes etapas de la música. Me acuerdo cuando estaba muy fuerte lo del mariachi, muy, muy fuerte. Estaban Federico Villa, Gerardo Reyes, Vicente Fernández, Felipe Arriaga. Después entró una época de quebradita, lo que fueron las tecnobandas, y parecía que lo norteño se iba acabar. Después entraron bandas muy fuertes como el duranguense, que se apagó rápidamente. Ahora se está haciendo mucha música por artistas jóvenes que es un poquito alterada, que es muy bonita, pero creo que la música norteña jamás va a pasar de moda.

Gracias a nuestros amigos Polo Urias y Tony Melendez por acompañarnos a cantar “Los Polvos De Estos Caminos” anoche en Odessa! pic.twitter.com/yFvmrl1FLQ — HURACANES DEL NORTE (@HURACANESDELN) February 25, 2018

MH: ¿Qué diferencias encuentra de cuando iniciaron con la época actual?

HG: En aquellos años era difícil porque pasábamos mucho tiempo fuera de casa; no había el contacto de ahorita como Facetime, Internet, o el WhatsApp. De vez en cuando llegábamos a casa para ver cómo estaba la familia. Cuando eres joven no se te hace nada difícil. Recuerdo que traíamos una van donde viajamos, y siempre llegábamos a una tiendita a comprar una barra de pan y un pedazo de queso y esa era la comida pues no había pa’más, pero siempre con la ilusión de que un día pudiéramos vivir de la música. Ahora hay la facilidad de viajar en el avión, o en el camión con chófer y con todas las comodidades del mundo.

Saludos de El Güero!! Hoy nos toco trabajar en el rancho! Sacando un becerro de una vaca que no podia parir. Saludos echenle ganas!! #huracanes #loshuracanesdelnorte #huracanesdelnorte #loshuracanes pic.twitter.com/T0GOONqCKf — HURACANES DEL NORTE (@HURACANESDELN) February 18, 2018

SIN FILTRO con Heraclio ‘Rocky’ García

Momentos memorables de la historia de Los Huracanes del Norte:

1. El primer disco que grabamos, pues al mirarlo sentíamos que nuestras ilusiones se estaban realizando.

2. Cuando fuimos nominados al primer Grammy americano fue un momento muy especial.

3. El evento en Los Ángeles en donde pudimos celebrar los 40 años de historia.

4. Otros dos momentos fueron el día que estábamos sepultando a nuestro abuelito, el papá de mi mamá; y el día que sepultamos a nuestro señor padre en el rancho. Esos momentos jamás los vamos a olvidar.

BREVE BIO:

Nombre: Los Huracanes del Norte

Profesión: músicos

Nacionalidad: mexicanos

Se fundó: 1972

Integrantes: Heraclio ‘Rocky’ García (bajo eléctrico y voz) , Jesús ‘Chuy’ García (acordeón y voz), Guadalupe ‘Lupillo’ García (saxofón, acordeón y voz), Francisco ‘Pancho’ García (bajo sexto y voz), Antonio H. ‘El Güero’ García (batería), Roberto Heraclio ‘Rocky Jr.’ García (bajo sexto y voz) y Jose Luis ‘El Chapete’ Mejía (acordeón y voz)

Los Huracanes del Norte, La Original Banda El Limón y Los Player’s de Tuzantla

Cuándo: 2 de marzo, 9 p.m.-3 a.m.

Costo: $40 (preventa)

Dónde: Espacio Discotheque, 6100 Oak Live Pkwy., Norcross.

Info: 470.302.5823 y www.lulutickets.com