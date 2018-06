Los Ángeles Azules mezclan cumbia con pop y tienen novedosa propuesta

Oriundos de Iztapalapa, y muy orgullosos de sus raíces, Los Ángeles Azules proponen que las autoridades promuevan esta Delegación mexicana como un destino turístico.

Elías, Lupita y Cristina, integrantes de la agrupación cumbianchera, aseguraron que aunque se hable de inseguridad, hay muchos sitios de interés para conocer y presumir.

“¿En qué ciudad no hay inseguridad?, ¿en qué Delegación o Municipio no hay peligros? No hay una sola ciudad en el mundo que tenga cero problemas, y nosotros creemos que hace falta hablar mucho más de lo bueno que de lo malo.

“Nos gustaría que se promoviera más como un destino turístico, el Cerro de la Estrella, por ejemplo, que es un orgullo, debería ser visitado por más turistas”, apuntó Elías en entrevista.

Comentaron que están interesados en hablar con las autoridades pertinentes para hacerles extensivo su deseo de que se promuevan sitios de gastronomía, religiosos y de entretenimiento en Iztapalapa.

Aunque días atrás se dio a conocer que en Poctzin, una de las pozolerías de la familia de la agrupación, en la Delegación Cuauhtémoc, fueron secuestrados dos colombianos, y posteriormente asesinados, los músicos declinaron hacer comentarios.

“Nosotros no estamos interesados en hablar del tema, no somos las autoridades”, comentó Elías, el líder de la familia Mejía Avante.

Los Ángeles Azules acaban de presentar su disco Esto Sí Es Cumbia, en el que hicieron colaboraciones con Miguel Bosé, Los Claxons, Natalia Lafourcade, Ana Torroja y Pepe Aguilar entre otros.

Con piezas de este álbum, que también incluye DVD, además de las clásicas de su repertorio, armarán el show que previsto para este viernes en el Palacio de los Deportes.