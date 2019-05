Los Amigos Invisibles anda de gira con Aterciopelados y presenta nuevo sencillo

Pareciera que el tiempo no ha pasado para Los Amigos Invisibles.

Desde que irrumpieron en 1998 en la escena musical de Estados Unidos con su álbum The New Sound of the Venezuelan Gozadera y con hits como ‘Ponerte en cuatro’, ‘Sexy’ y ‘Disco Anal’, la banda sigue poniendo a bailar al mundo con su intoxicante música.

Prueba de ello es el nuevo sencillo ‘Tócamela’, una canción que muestra su madurez artística manteniéndose fiel a su estilo vibrante y sofisticado.

El trío, que originalmente era un sexteto, arrancó una gira en conjunto con la banda colombiana Aterciopelados el 21 de abril en Nueva York. El tour los llevará por 10 ciudades, incluyendo Atlanta, el 2 de mayo en el Center Stage.

“Decidimos llevar a cabo esta aventura de Aterciopelados y Los Amigos Invisibles, que honestamente yo estoy muy contento porque no solo son buenos amigos, sino que son dos bandas que tenemos una historia muy larga y que, aunque con estilos musicales tan distintos son dos bandas que traen mucha fiesta y mucha alegría. La verdad que la combinación de ambas bandas funciona muy bien y la gente se va divertir”, declaró en una entrevista telefónica a MundoHispánico Juan Manuel ‘Mamel’ Roura, baterista de Los Amigos Invisibles.

A 28 años de haberse formado en Caracas, la banda venezolana en cuya propuesta musical combina funk, disco, acid jazz y ritmos latinos, sigue vigente gracias a su pasión por la música, su perseverancia y mantenerse abierta a lo que dicte la actualidad.

“La evolución de Los Amigos ha sido muy orgánica, obviamente como todas las bandas obedece a estar pendiente a lo que sucede y te influencia, de cómo se comporta la industria durante los años, y de qué manera te puedes adaptar”, indicó Roura.

Para el baterista de la agrupación venezolana, la salida de tres de sus integrantes (el tecladista Armando Figueredo, el guitarrista José Luis Pardo y el percusionista Mauricio Arcas) le representó al grupo un reto.

“Con su salida cambió todo, la dinámica cambió porque cada uno de ellos tenía su aporte a la banda. Pero los tres que quedamos creímos que continuar valía la pena”, dijo Roura. “Quisimos perpetuar ese aporte musical que durante muchos años habíamos entregado al mundo, a la música y nos pareció que tenía sentido no echarse a morir porque al final después de tantos años vale la pena seguir haciendo esto y rindiéndole homenaje a una banda que no solamente nos ha dado mucho a nosotros, sino que a la gente también”.

La nueva música de Los Amigos Invisibles

Hace unos días, el 4 de abril, Los Amigos Invisibles lanzaron ‘Tócamela’, el primer sencillo de lo que será su décimo tercer álbum y que saldrá al mercado a finales de año. Es un tema jocoso, bailable y sensual con el sonido y lírica característicos de la agrupación. Su video en YouTube ya supera las 340 mil vistas, con decenas de elogios de sus seguidores.

“Estamos supercontentos de sacar algo nuevo y durante los próximos shows en vivo la vamos a estar tocando para que la gente la disfrute. Seguimos con nuestra línea musical que es sabrosa, bailable y cachonda”, dijo Roura.

Con ‘Tócamela’, Los Amigos Invisibles continúan con su mismo sello musical para parrandear y disfrutar.

“Estamos en proceso de grabación, todavía. Este tema en particular lo produjo Cachorro López, que es un productor argentino muy famoso, y ya tenemos tiempo recopilando material”, indicó el baterista venezolano. “Ya hemos grabado como cinco o seis canciones y todavía nos faltan unas tres o cuatro por grabar. Creo que para la segunda mitad del año estará ya el disco completo a disposición de la gente tanto en plataformas digitales como su versión física”, sumó.

“El secreto de esta profesión es trabajar, trabajar y mantenerse creando contenido porque al final es lo que te mantiene vivo en esta carrera”, Juan Manuel Roura, baterista de Los Amigos Invisibles

Para preparar al público para los conciertos que brindarán en conjunto con Aterciopelados, Roura habló sobre los temas que la gente debe escuchar para entender su concepto musical.

“Deberían escuchar ‘Ultra-Funk’, ‘Gerundio’, el disco Repeat After Me, ‘El baile del Sobón’ y ‘Esto es lo que hay’, una salsa que representó un reto para nosotros”, señaló.

Y para concluir, el músico venezolano adelantó el tono que tendrán los recitales.

“Con respecto al repertorio tenemos un set muy bien armado, obviamente va a pasar por mucha de la discografía de Los Amigos Invisibles, la gente va a escuchar muchas canciones de Los Amigos, tenemos un show bien armadito, concreto, sólido. Y decidimos que un show lo cierran ellos (Aterciopelados) y un show lo cerramos nosotros, para poder, de alguna manera, variar un poco la dinámica del show general de las dos bandas. Pero estamos super emocionados y contentos de esta gira”, subrayó ‘Mamel’.

BREVE BIO de Los Amigos Invisibles:

Nombre: Los Amigos Invisibles

Profesión: músicos y cantautores

Origen: venezolana

Fecha y lugar de fundación: se creó en 1991 en Caracas, Venezuela

Integrantes: Julio ‘Chulius’ Briceño (voz), José Rafael ‘Catire’ Torres (bajo) y Juan Manuel ‘Mamel’ Roura (batería)