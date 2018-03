Todo lo que tienes y eres hasta este momento de tu vida lo haz atraído a través de los años. Si no eres feliz, CÁMBIALO ahora! Si eres feliz acéptalo, VALORALO y sigue atrayendo cosas positivas a tu vida! #laleydeatracción Everything you have and are in life right now, you have attracted it through out the years. If you are unhappy with it CHANGE it today. If you are happy, embrace it & keep attracting POSITIVE things to your life! #lawofattraction

