Gracias por permitirme ser parte de este gran álbum de principio a fin. Vi las largas horas de trabajo y esfuerzo que hiciste para lograrlo. Gracias por invitarme dejar algo para la historia con nuestro dueto #LosChismes. Eres una guerrera!!!! Felicidades #1 Álbum You are a amazing human being and the most beautiful woman I know inside and out. God bless your soul #EntreBotellas #ILoveYou #HardestWorkingWomanIKnow 🙌🏼🍾❤️

A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) on Mar 16, 2018 at 6:52pm PDT