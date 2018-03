La cantante Taylor Swift no estará para nada contenta con el cover de Kanye West que decidió hacer su gran amiga Lorde.

La músico neozelandesa Lorde actualmente se encuentra en plena gira de Melodrama por los Estados Unidos y sorprendió por no sólo interpretar sus propios temas sino que también está cantando algunos de los temas musicales más conocidos de los artistas que nacieron en las ciudades que visita.

Durante su visita a Chicago, la artista decidió entonar dos canciones del rapero Kanye West. Primero cantó una versión a capela de ‘Love Lockdown’ y posteriormente, a mitad de concierto interpretó una pequeña parte de Runway que decidió fusionar con su balada Liability.

Lorde covering Kanye in Chicago tonight! Your fav could NEVER. #melodramaworldtour @lorde 💓 pic.twitter.com/9BlEGCDMDd

— erin (@epocza) March 28, 2018