La más reciente emisión de Mira Quién Baila mostró un emotivo momento entre Lola Cortés miembro del jurado y la concursante Rosie Rivera.

Durante la jornada de este domingo, resultó expulsada Rosie, pero no sin antes conmover a la estricta Jueza Lola Cortés hablando sobre el abuso sexual que sufrió de niña por parte de la entonces pareja de su fallecida hermana Jenni Rivera, Trino Marín.

Cortés le preguntó a Rivera cómo ella pudo superar el abuso que sufrió cuando era niña y la empresaria respondió que con ayuda de Dios.

TE PUEDE INTERESAR: Esposa de El Buki conmociona las redes sociales en diminuto short (FOTO)

Visiblemente afectada Rosie pronunció: “Duré 18 años odiando con fuerza a un hombre, todos los días pensaba en él. Pero un día decidí dejarlo ir, en mi corazón, en mi mente y pude perdonarlo. Con la ayuda de Dios. Y duré meses diciendo perdónalo, lo perdono, lo bendigo, lo suelto, meses, meses”.

Agregó: “Cuando yo ya lo vi en esposas ya no le tenía odio, me sentí muy bien conmigo misma, yo no le deseo mal. Es más esa situación me hizo más fuerte. Soy quien soy porque pude salir de esa situación”.

“Yo no he podido perdonar porque sé que tengo que amar a esa persona”

Al escuchar las conmovedoras palabras de Rosie, Cortés no pudo evitar las lágrimas y confesó de manera pública que también había vivido algo semejante.

Lola reveló: “Yo me he perdonado muchas cosas que me han hecho porque yo lo he permitido, pero hay cosas que no estuvieron en mis manos que no he podido”.

Lista!!! @miraquienbaila A post shared by lolacortesreal (@lolacortesreal) on Aug 26, 2018 at 8:52pm PDT

Más tarde entre llanto añadió: “No porque estemos aquí somos perfectos, todos hemos pasado momentos, cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, pero yo no he podido perdonar porque sé que tengo que amar a esa persona y yo no quiero verlo mal jamás. Si algún se va de mi vida sabré que hice lo mejor por amarlo pese a todo. Es muy fuerte”.

“¿Me permites de la mano caminar y un día las dos salir victoriosas de esto?”

Tras presenciar el fuerte testimonio, Rosie Rivera no lo pensó dos veces y le ofreció su ayuda a la también actriz.

Rosie pronunció: “¿Me permites hacerlo contigo, caminar contigo, me permites de la mano caminar y un día las dos salir victoriosas de esto?”.

Segundos después ambas se fundieron en un emotivo abrazo, mientras una Lola Cortés desconsolada repetía que no podía perdonarlo.

Fue solo cuestión de tiempo para que las reacciones aparecieran: “Muy bonito de Rosie el perdonar a alguien es todo un proceso hay que soltar, y ella lo ha conseguido nunca hay que sentirnos culpables de nada”, “que triste fue la vida de Rosy ! Pero también de Lola! Dios las ilumine”, “que fuerte, pienso que Lola quiere es exigente y fuerte para dar esa impresión pero por dentro trae muchas cosas que solo Dios puede sanar”, “con defectos y virtudes somos humanos que sentimos que gozamos y también nos derrumbamos, sí es verdad de la mano de Dios todo es posible”.

ES TENDENCIA: