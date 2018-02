No se quedaron callados. Y es que después de que Lupillo Rivera arremetiera a través de las redes sociales en contra de un locutor, al punto de llamarlo “gay”, los conductores de radio se defendieron y no tardaron en recordarle que él tiene un sobrino que mantiene una relación homosexual.

Todo ocurrió cuando en el show radial ‘Los Metiches’ dieron a conocer las diversas críticas que se generaron en redes sociales en contra del cantante tras opinar sobre política en el noticiero que es conducido por el comunicador Jorge Ramos en Univisión. Tras la emisión radial, el artista decidió atacar a uno de sus locutores.

“Hay un programa radial que se llama Los Metiches que está El Naranjito, que al Naranjito lo botaron de otro show de radio porque no sabemos si él era el gay o su jefe era el gay. Ahora está en otro show, ¿él que gana criticando a Lupillo Rivera porque fui a hacer un show?, ¿ganó dinero o ganó más popularidad el show de Los Metiches?”, fueron las primeras palabras del músico.

Rivera continuó expresando: “No, que Lupillo Rivera. Nunca había visto un albañil de traje. ¿Por qué Naranjito, por qué el programa Los Metiches tiene que hacer esas cosas? Ya bájenlo”.

Por su parte el locutor involucrado en el incidente decidió responderle al cantante: “Nosotros dimos la noticia acá, ¿ahora no podemos expresar nuestra opinión porque Lupillo Rivera está diciendo que lo estamos atacando? No me molesta que me llame gay, me molesta porque está usando una comunidad para insultarme. Él piensa que por decirme gay me está insultando, pero no piensa en una comunidad que se merece respeto”.

Naranjito continuó expresando: “Él tiene un sobrino que acaba de salir del closet, me mencionó dos veces que soy gay”.

Y es que Lupillo durante su Facebook Live dijo en varias ocasiones que desconocía si El Naranjito era gay: “(no sabemos) si lo corrieron a él por andar metiéndose con el jefe o no. Eso sí tenemos que averiguarlo porque sí está duro, ellos pueden hablar mal de uno y uno no puede hablar mal de ellos. ¿Por qué?”, fueron las palabras del hermano de Jenni Rivera.

Por su parte el locutor aclaró cuál era su jefe: “Lo que pasa es que él no tuvo el valor de mencionarlo, él único jefe que yo puedo pensar era Piolín pero él es amigo de Piolín y ahorita le está cuestionando su sexualidad”, fueron las palabras del comunicador ante las acusaciones del artista.

Incluso los locutores sacaron a la luz, la vez que Lupillo cuestionó la sexualidad de Alejandro Fernández y éste le respondió: “Yo de Lupillo he sabido dos tres cosas, y siempre han sido por escándalos, creo que juzgó algo de mi sexualidad, pero yo la tengo bien clara, a lo mejor él que la tiene muy calar ha de ser él, pero si mal no recuerdo, yo creo que él sí es muy hombre porque hace poco que se estuvo divorciando y su esposa lo demandó porque la golpeaba entonces él sí es muy hombre… es un caballero”, dijo ‘El Potrillo’ en aquel momento.

Los usuarios rápidamente reaccionaron: “Es que la neta ese Naranjito es muy polémico”, “Naranjito se te hace agua la canoa”, “¿Para qué le hacen caso a ese pelón? Él al igual que su familia busca publicidad”, “Lupillo es un machista”, “El Naranjo es sangre pesada”, “Al Naranjo más bien tienen que decirle vaca”, “Más naco no podía ser el Lupillo”, fueron algunas de las reacciones.