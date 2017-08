Lo que publicó Lili Estefan en plena tragedia de Texas, le valió decenas de críticas (FOTOS)

A Lili Estefan le costó muy caro felicitar a su amiga Thalía y presumir sus vacaciones. Y es que a muchos de sus seguidores no les gustó que en medio de la tragedia que vive Texas por el huracán Harvey, que ha dejado al menos 5 muertos y decenas de miles de desplazados, la conductora de Univisión solo publicara imágenes de sus vacaciones y mensajes de felicitación para la cantante mexicana.

La cubana no se conformó con aparecer junto en un video junto a Thalía muy sonrientes y posando en distintos escenarios, también compartió otra foto donde las dos modelan juntas y muy contentas, algo que no le pareció a los usuarios quienes hasta la tacharon de hipócrita.

Lili Estefan escribió: “detrás de una gran mujer, siempre hay una amiga loca que la anima constantemente! Esas somos nosotrasssssss! #HappyBirthday amiga bella!!! Cómo me gusta sorprenderte! @thalia Que siga la tradición #FelizCumpleaños”.

Las críticas no se hicieron esperar y sus propios fans comenzaron a reclamarle: “lo que deberías de hacer es preocuparte por tanta gente que está pasando por tantos problemas como Texas no andar subiendo puras loqueras de esa mujer, esa Thalía sólo le importa su vida ellos no piensan en su prójimo créeme que me da tristeza lo que hacen”.

Mientras que uno más la defendió: “es triste que la gente de Texas esté pasando por esto y estamos orando. Pero Lili y Thalía (no) tienen la culpa es el cumpleaños de Thalía y Lili es su amiga ellas pueden celebrar como ellas quieran si ustedes tuvieran un cumpleaños no lo hubieran celebrado ya dejen de estar criticando”.

Sin embargo las críticas no pararon ahí y otros más aprovecharon para llamarlas hipócrita: “presumidas hipócritas son lo que son, presumiendo sus viajes”.

En la segunda imagen Lili decidió posar junto a la protagonista de Marimar y le dedicó unas palabras: “pasando un día súper divertido con mi amigaaaaaaa que la sorprendí una vez más, celebrando su cumple #happyBday amiguita Bella!”.

Justo en esa foto varios le compartieron el estado en el que se encuentra Texas, sin que la conductora respondiera hasta ese momento:

“Houston Tx esté en emergencia”, le comentaron.



Pero una tercera imagen donde aparece Lili Estefan posando sonriente desde un avión, fue la que desató la mayor parte de los comentarios negativos: “adiós NY! Regresando ya! feliz lunes mi gente bella nos vemos más tarde en El Gordo y La Flaca, gracias Stefania por la foto !!! Me encantó”, dijo Lili.



Fue ahí cuando comenzaron a exigirle su apoyo por la gente que sufre los estragos del huracán: “a Texas le está llevando la chin… y ella presumiendo, qué bonito Lili”, “Lili hagan algo por los residentes en Texas qué pasa con Univisión y Telemundo”, “siempre tan humilde flaca, me imagino que estás llendo a Texas a ayudar a las víctimas del huracán porque mujeres tan ricas como tú es lo que hacen”, “así es la vida mientras tú derrochas hay mucha gente que necesita no tienes compasion con el prójimo eres bien payasa”.

Y las críticas no pararon ahí: “Sra. Lili ahora es tu oportunidad de ayudar a esas personas de Texas porque tú sí puedes con todo ese dinero que tienes en el banco, por favor manda una donación de alguna de toda es ropa y todos esps zapatos y carteras que tienes”.



Tal vez fue tanta la presión, que la misma Lili Estefan compartió hace un par de horas una imagen de la Cruz Roja donde la gente se puede comunicar para hacer donaciones. “Si desea ayudar a las víctimas de #Harvey -he aquí información de la Cruz Roja Americana – manténgase informado @uninoticias”, escribió la cubana. ¿Será suficiente para que sus fans dejen de exigirle que ayude?

La conductora es una de las más queridas por el público hispano, gracias a su programa de ‘El Gordo y La Flaca’.