Este ángel me ha cambiado la vida… Este ángel me roba la energía… Este ángel con sonrisas me desvía … Este ángel me salvó de mi misma 💝 Mi regalo de Dios… Es un honor ser tu madre… aunque a veces desespero… con solo mirarte me levanto y voy de nuevo… Que Dios me guíe para darte lo mejor hijo mío… y que lo mejor sea no lo material… si no lo que mis padres me enseñaron con el ejemplo… Integridad, compasión, honestidad y trabajo duro… No le llego a los talones a mis padres… a mi abuelo Valentín o mi abuela Felícitas… Pero te vuelves madre y todo cambia… Ya Pues! Me voy a consentir a mijo que le va a dar fiebre y no se que tanta cosa… Le compro Tylenol chavas? 🤕🤒

