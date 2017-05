Livia Brito y su novio son acusados por allanamiento

La actriz Livia Brito y su novio, el cantante Said “El Caballero Urbano”, habrían sido acusados por allanamiento de morada y tráfico de influencias por vecinos de un edificio de la Colonia Condesa.

De acuerdo con lo expuesto en el programa Ventaneando, la cubana y su pareja son señalados por ingresar al lugar en compañía de guardaespaldas y utilizar el gimnasio, a pesar de no ser habitantes del inmueble.

“Fue intimidando al personal, a la administración y a la vigilancia del condominio, que no nos acercáramos a sus escoltas, que no les podíamos hablar, que ellos estaban capacitados para actuar en contra de cualquiera que quisiera algún conato de disturbio contra él (Said)”, expuso una supuesta vecina del edificio.

Según la habitante, el cantante acudía al lugar y usaba el gimnasio, pues su madre era inquilina, sin embargo, la señora dejó el departamento el 30 de abril y las visitas al inmueble continuaron, por lo que decidieron denunciarlo.

“Él se molestó muchísimo, empezó a mandar muchos correos amenazando, nos denunció por tentativa de extorsión y amenaza de secuestro, discriminación”, explicó la mujer.

Hasta el momento, ni la protagonista de la serie La Piloto ni el cantante se han expresado al respecto sobre este asunto.

Lo que más odia…

Livia Brito es puro amor, paz y buena vibra… siempre y cuando no la hagan enojar. Porque aunque asegura que el verbo “odiar” no figura en su vocabulario, la protagonista de La Piloto reconoce que hay muchas cosas que la hacen explotar y salirse de su zona zen.

El maltrato animal

“Lo detesto, creo que eso sí lo odio mucho. No puedo soportar ver que una persona le pegue a un perrito, le guste la cacería o cosas así”.

Prejuicios

“Me molestan mucho las injusticias y los juicios. No estoy totalmente de acuerdo cuando la gente juzga a los demás sin tener bases, argumentos o pruebas reales”.

Chismorreo

“Los chismes me desagradan mucho, pero es algo a lo que te acostumbras”.

Comer carne

“No me gusta comer animalitos muertos. Soy vegetariana desde hace mucho tiempo y no me imagino consumiendo carne de un animalito”.

Sentirse sola

“Odio la soledad. Ya sé, dije que no odiaba nada, pero sentirme sola sí es un sentimiento nada grato. Y me refiero al significado profundo de la soledad”.

Les mando un beso, en la alfombra roja de #premioslonuestro2017 con mi hermosa alma gemela, te amo @liviabritopes Una publicación compartida de Said El Caballero Urbano (@saidelcaballero) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 2:28 PST

Y Trin un beso mientras posa 😘 la amo @liviabritopes 😍 gracias por ser mi compañera de viajes, de aventuras y de vida. Sean felices gente hermosa ❤️#hoytocaserfeliz #abundanciainfinita Una publicación compartida de Said El Caballero Urbano (@saidelcaballero) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 4:23 PST