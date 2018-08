La reconocido modelo Lily Aldridge anunció recientemente que se convertirá en madre por segunda vez, la noticia la dio a conocer a través de su cuenta en Instagram.

En la instantánea, Aldridge aparece en un bikini de dos piezas mostrando su avanzado embarazo a orilla de una playa.

Lily y su esposo, el vocalista de Kings of Leon, Caleb Followill, han estado juntos durante más de una década y son padres de una niña de 6 años que lleva por nombre Dixie Pearl.

Personalidades como Kendall Jenner, Karlie Kloss y Nick Jonas celebraron la noticia del embarazo de la reconocida modelo.

En una entrevista con la revista Porter en el año 2017, Lily declaró que su hija es su mejor amiga y la única persona con la que quiere pasar gran parte de su tiempo.

“Estoy muy orgullosa de ser madre. Sin duda es el mayor logro de mi vida”, reveló la estrella en la importante publicación.

En una entrevista con People, Aldridge confesó que ser madre cambió algo en ella e influyó en su visión de ver su trabajo en la industria de la moda.

“Tengo menos miedo de tomar decisiones que a la gente no le gustan. Me di cuenta y dije: ‘No me importa’. Si quiero hacer algo divertido o si quiero probar algo nuevo, lo probaré. Si a la gente no le gusta, está bien”, confesó Lily.

“Creo que es tan importante ser valiente con la moda porque tienes que disfrutar de la vida, vivir un poco, experimentar y hacer looks de belleza en los que no pensaste. Mi estilo y elecciones cambian a diario, creo que es tan importante cambiar tu rutina”, aseguró la estadounidense.