La primera actriz Lilia Aragón, conocida por varios de sus personajes de villana de las telenovelas, no se guardó nada y despotricó llamando “fenómeno” a la popular actriz de Roma y nominada al Oscar, Yalitza Aparicio.

Luego de la polémica protagonizada por Sergio Goyri donde llamaba despectivamente “pin… india” a Yalitza Aparicio, las críticas siguen surgiendo.

En esta ocasión, la actriz Lilia Aragón habló para las cámaras de “De Primera Mano” sobre los premios Oscar y la nominación de la oaxaqueña como Mejor Actriz.

“No, yo opino sobre las actrices, a mí los fenómenos del Oscar no me gustan”, reveló Aragón de forma contundente.

Y continuó: “Es una fiesta más donde la ciudadanía está sumergida, que les ha dado participación al público para insultarnos y para ofendernos, nuestra carrera, nuestra profesión es tan decente como la tuya que eres periodista y tenemos una profesión, somos actrices, los otros son ‘fenómenos’ que se dan, y como un fenómeno, bueno hay actrices o ‘actuantes’ y qué bueno, que les vaya muy bien”.

Posterior a esto, se le cuestionó si Yalitza le parecía un “fenómeno” y nuevamente, Lilia habló sin pelos en la lengua, dejando entre ver que ese tema le aburría.

“No sé si sea o no, yo creo que es un tema de moda y a mí las modas me aburren un poco, porque las modas pasan, las actrices no pasamos. Mi profesión, es una profesión, hemos estudiado para ella, nos hemos capacitado, entonces todo lo demás me parece anécdotas populacheras… es un país, no un rancho”, explicó la primera actriz.

Luego de las declaraciones de Lilia, los conductores del programa mencionaron que Aragón opinaba que Yalitza no es una actriz y algunos de ellos estaban de acuerdo con estas palabras, argumentando que tenían que ver a Aparicio en otras cintas para saber si era una actriz o no.

