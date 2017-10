Lili regresa a las redes para felicitar a su hermano (FOTO)

Tras varias semanas de silencio, Lili Estefan regresó a las redes sociales por una razón especial: el cumpleaños de su hermano.

Y es que después de anunciar que había iniciado el proceso de separación de Lorenzo Luaces, Lili Estefan decidió alejarse de los reflectores, sin embargo esta vez sus fans le recriminaron que ya pasó mucho tiempo y que es hora de que regrese al programa.

Lili escribió: “Happy Birthday para el hermano más bello del mundo!”, publicó junto a una foto de su familiar.

Rápidamente sus fans le pidieron que regrese al programa y le exigieron que ya se recupere: “Lili por Diosss recupérate yaaa, qué pasa contigo, sal de la casa coge fuerzas qué la vida continua, no te desmorones, demuestra que tú sí puedes levantarte y que no ha muerto nadie por Diosss, tú vives, tus hijos viven, dale Lili, tu familia vive”, “Yeah!! @liliestefan está de regreso Lili sabes que todos tenemos problemas y pensamos que el mundo se nos termina pero sabes deja de pensar lo que otros piensen de ti, tú saldrás adelante y Dios te dará fuerzas para salir victoriosa para tu propio bien y el de tus hijos saludos te quiero”, “Liliiii, arribaaaa, dónde estás, tus fanáticoss te solicitann, dale, por Dioss no te desvanezcas por Dioss Lili, todos hemos pasado por eso y cosas peores, piensa en las madres que perdieron sus hijos en el terremoto de Mexico, y siguen trabajando y viviendo, por Diosss Lili”.

Aunque fue hace unos días cuando la cubana escribió dos posts para solidarizarse con Puerto Rico y México, no había escrito nada más en su Instagram.

Como se recordará tras 28 años de matrimonio, ‘La Flaca’ reveló que ha iniciado un proceso legal para separarse de Lorenzo Luaces, el padre de su hijo Lorenzo, de 17 años, y Lina, de 15.

Con ojos llorosos y un nudo en la garganta, la cubana se dirigió directamente a los televidentes y habló del momento difícil por el que atraviesa: “Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir”.