Lili le da la ‘espalda’ a reportero que golpeó a Eduardo Yáñez (VIDEO)

Después de que Eduardo Yáñez agrediera a un reportero, del programa El Gordo y La Flaca, luego de que éste le hiciera preguntas sobre la relación con su hijo, Lili Estefan dejó entrever que su mismo compañero debió haber parado la entrevista para evitar el golpe.

En su defensa, Paco Fuentes habló en El gordo y la Flaca y aseguró que nada justificaba que Yáñez lo hubiera golpeado, pues él solo estaba haciendo su trabajo.

Sin embargo Lili Estefan se mostró en desacuerdo con su compañero, pues dijo que Fuentes debió de haber parado sus preguntas sobre la relación del actor con su hijo después de que el actor ya le había advertido que no lo cuestionara más.

Raúl de Molina por su parte explicó: ““Nunca debió haber hecho esto, pero también lo que pasa con Eduardo es que varias personas, varios reporteros le preguntaron esto anteriormente, llegó un momento en que no quería hablar más de esto y perdió las tablas, como le puede pasar a cualquier persona le pasa, no está bien hecho, pero también me pongo en la situación de Eduardo que está en medio de la alfombra y le empiezan a preguntar todo esto y ya se enojó demasiado”, comentó el conductor.

Mientras que Lili reiteró: ““Yo personalmente hubiera parado cuando comenzó a decir malas palabras, hubiera respetado cuando dijo; ‘Yo no hablo de mi vida privada’… Sin embargo, tú trataste de hacer tu trabajo lo mejor posible, jamás vamos a justificar que ese golpe que te dio Eduardo Yañez es correcto, me imagino que el dolor que está pasando con su hijo ha llegado a que no se pudo controlar”.

Pero Lili en tono burlesco le dijo: “A lo mejor un poco de psicología, ya cuando ves que se enoja Eduardo Yáñez, parar a lo mejor”.

Algo que molestó al reportero, pues le dijo: “Pero el entrenamiento actoral también debe llevar cómo lidiar con la prensa y cómo es el manejo”.

Mientras que Lili le dijo: “A lo mejor en años cuando tengas un hijo entenderás lo que pasa a Eduardo Yáñez”.

Fuentes respondió: “Lili te respeto y te quiero mucho, pero no tengo un hijo, yo le estaba preguntando de una situación general, y cuando entendí que no quería hablar de su familia, yo lo pregunté en un contecto general”, dijo el reportero visiblemente desconcertado.

Como si no fuera suficiente, al finalizar Raúl y Lili terminaron bromeando y le dijeron que ya estaba listo para cinco rounds con el Canelo.

Como se recordará, este día se difundió el video que subió la producción del programa de El Gordo y La Flaca donde se puede ver la molestia del actor para con el periodista hasta que le suelta un golpe directo a la cara.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey, o tú ve y dile”, dijo Yáñez al reportero.

“Es que no estamos preocupados por tu hijo, estamos preocupados por, oye la gente es la que está preocupada”, explicó el reportero, “mi trabajo es ser el vínculo”.

“Eso es mierda, eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Pero el preocupado eres tú, brother. Ve tú y dile lo que le tengas que decir”, continuó el actor.

“Nada más te recuerdo, la prensa somos el vínculo entre…”, intentó responder el periodista.

“Tú no eres el vínculo de nada, brother”, interrumpió Yáñez, “Y ya no me faltes al respeto”.

“Yo no te lo estoy faltando, en ningún momento,” aseguró el reportero justo antes de que el actor intentara golpearlo.

Yáñez no dio más declaraciones y continuó con su camino por la alfombra roja del evento.