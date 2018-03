La presentadora de televisión Lili Estefan, se une a la larga lista de mujeres en la industria del entretenimiento que han denunciado acoso sexual por parte de algún ejecutivo, productor, o en este caso, un compañero de trabajo, así lo narró la rubia.

La revelación sucedió durante el almuerzo de ”Las 25 mujeres más poderosas de People en Español” al que acudieron distintas celebridades, entre ellas Estefan, quien narró su terrible experiencia.

“Pasé por un momento así (de acoso), había dos animadores en Sábado Gigante, Don Francisco y Rolando Barral, y yo tuve el problema directo con Rolando Barral, yo diría a los dos meses de comenzar el programa, recuerdo haber estado en los camerinos terminando uno de los programas, y yo decirle ‘por favor no entren que me estoy cambiando’, en ese momento, él abre la puerta, estoy en ropa interior, y me dice ‘así quería verte bebé’, y yo lo miro y digo ‘no puede ser que este hombre haya hecho esto’, salgo al pasillo en ropa interior y lo agarro y lo estrellé contra la pared y recuerdo que todo mundo se quedó con cara de ‘qué acaba de pasar'”.

La periodista de espectáculos contó que después del altercado se fue a su casa y al siguiente día llamó a Univisión para hablar con su jefe en aquél momento, Alfredo Durán a quien le contó la terrible experiencia con Barral y le comentó que estaba temerosa de que pudiera hacerle daño, además de que le advirtió que ella no se quedaría callada con nada de lo que pudiera pasarle.

Lili aseguró que al paso del incidente, Rolando Barral le advirtió: “Vas a terminar limpiando casas”, a lo que ella contestó: “Ok, ya veremos… Y aquí estoy años más tarde con una carrera de 30 años y justo este año que las mujeres salieron públicamente lo digo, no me interesa decirlo por hacerme parte de un grupo, ni por demandar a alguien, simplemente que todas hemos pasado por eso, sólo que algunas lo dijimos en el momento”, aseguró.