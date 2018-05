Después de que se difundiera estos días que el aún esposo de Lili Estefan había presentado la demanda de divorcio, la conductora decidió romper el silencio.

En entrevista con Mezcalent, la conductora de El Gordo y La Flaca dijo cómo se sentía: “Todos mundo te dice, ‘todo lo que pasa es porque tenía que pasar Lili, ya verás en algún tiempo…’ (pero no) yo soy de las que piensan: ‘esto yo no me lo merezco”.

Explicó que fue precisamente esta semana algo difícil pues ha tenido que lidiar con un premio Emmy, pero a su vez la demanda de divorcio.

“Esta semana que ha sido sido fuerte a nivel personal, después de la separación que llevo de meses, (ya que) empezamos el proceso… yo creo que recibir esto (un Emmy), opaca cualquier cosa que pueda llegar mala a la vida de uno”, dijo Lili Estefan.

Y agregó: “Este premio es pura luz y así lo voy a tomar, (porque) siempre cuando hay cosas buenas y malas me quedo con las buenas”.

Lili Estefan confirma demanda de divorcio después de meses de separación: "Esto no me lo merezco"

Comentó Lili que lo que pasa es por algo, “pero uno no lo siente hasta que no llegue ahí, a pesar de lo que estamos pasando (Lorenzo y yo) somos un equipo, son mis hijos, es el padre de mis hijos y esto hay que sacarlo adelante como se pueda”.

La presetandora cubana comentó que sabe que tenía que pasar por algo así: “Yo tenía que pasar por esto, ¿por qué? no lo sé, pero son cosas que me tocaba pasar… pero no me las merecía”.

Recibe apoyo

También destacó que en estos momentos difíciles ha recibido el apoyo de mucha gente: “Uno no se imagina lo importante que es tener amigos, amigas… hermanas del alma, familia y en mi caso que soy una privilegiada.. (tengo a) ustedes los fans”.

Lili finalizó diciendo que “cuando uno está tan triste y sufre y pasa por cosas que no se imaginaba, aprende apreciar otras y lo que más he apreciado es esa gente que tengo a mi lado, es increíble cómo me han apoyado”.