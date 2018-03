La presentadora de televisión, Lili Estefan, aseguró que la vida del actor Eduardo Yañez sufrió un cambio radical a raíz del episodio de la cachetada que le dio a un reportero del programa ‘El Gordo y la Flaca’.

El hecho sucedió ya hace 6 meses y la conductora afirma que la percepción que tiene del galán de telenovelas cambió, pues ve a un Eduardo mucho más preocupado por la ira que lleva dentro y que dice que trata de controlar: “Él trata de balancearse antes de poner un pie fuera de la casa y darse cuenta que al final como siempre se ha dicho ‘el que se enoja pierde’, entonces uno tiene que tratar de controlarse”.

La rubia precisó que las personas atraviesan por mucho estrés en el día a día, además de que Eduardo siempre ha sido muy claro en el tema de su vida privada: “Él siempre ha dicho que no le gusta hablar de su vida privada, y creo que era un tema que no lo supo manejar y pasó… quedó en el pasado pero debe de aprender”, comentó.

Estefan dio a entender que Yañez está buscando enmendar su camino y enfocándose en proyectos nuevos.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales rápidamente reaccionaron a las palabras de la rubia y la atacaron: “Lili muy injusta. De tus amigos hablas bien y si hacen algo malo lo tapas y no das la noticia. Muy injusta me caes muy pero muy mal. Siquiera disimula. No hables no te metas.”, “Eres una hipócrita. Ojalá y a tí te hubieran dado la bofetada, a ver si ibas a hablar así”, “Lili nadie con ése carácter cambia! Lili aunque sé que las neuronas de tu cerebro están quemadas, con justificar lo injustificable queda demostrado tu mal”.