Lili Estefan luce muy radiantes, tanto que ya es parte de Los 50 Más Bellos este año. La rubia cubanoamericana recién anunció que está en trámites de divorcio de Lorenzo Luaces, quien fue su esposo por más de veinte años y con el que procreó sus hijos adolescentes.

La cubana de 51 años, con el ánimo que se le conoce, se ha mantenido optimista en esta nueva etapa de su vida. La revista People le pregunto ¿Estás lista para volver a enamorarte? y así respondió:

“No sé que me depara el futuro. ¡Ahora mismo ni me hables de eso! … Creo que hay que pasar por esto. Si terminamos divorciándonos, es un proceso emocional que uno tiene que vivir. Ese proceso hay que vivirlo día a día. He tenido la suerte de que me he podido enfocar en los niños. Los niños están en casa, me mantienen esa casa llena de muchachos. Me he mantenido muy llena, muy ocupada, con mucho amor”.

Lili Estefan: “Nunca digas nunca”

“El mundo no se acaba, hay que salir adelante”, concluye sobre enfrentar una ruptura sentimental. “Uno se pasa la vida con un plan y de momento había otro plan y hay que fluir. No puedes cerrarte. Tal vez vendrán cosas mejores. Nunca digas nunca”, dijo la ganadora del premio Emmy a People.

Regia nuestra flaca @LiliEstefan la reina del glamour y la sandunga entre los #50masbellos de @peopleenespanol 💃💃💃 pic.twitter.com/Qj5RBboa6x — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) May 3, 2018

