Lili Estefan y Raúl de Molina encendieron este martes un encendido debate en su programa ‘El Gordo y La Flaca’ sobre si era o no apropiado recurrir a los tatuajes para ‘adornar’ el cuerpo, tras hablar del tatuaje que comparte Geraldine Bazán con su ex, Gabriel Soto.

Para comenzar, la conductora cubana hizo uno de los comentarios más polémicos de la discusión y más uno levantó las cejas al escucharla: “No sé. Yo no soy fan de los tatuajes. Primero era nada más la gente que había que marcar, los presos. Y ahora todo el mundo quiere estar marcado por algo… El problema de los tatuajes es que lucen de una manera, pero al tiempo el cuerpo cambia señoras, señores. Entonces esta cuestión como que ya para el resto de tu vida te quedaste marcado”, afirmó.

Mientras tanto, Raúl no hizo más que echarle leña al fuego con su intervención. “Primero marcaban las vacas nada más (…) Deja que esto pase de moda para que vea toda esta gente que tiene tatuajes por todos lados qué van a hacer”, comentó por su parte Molina.

Sin embargo, su compañero Jomari Goyso, quien ostenta varios tatuaje en su propia piel, intervino para criticar su postura.

“Pero qué antiguos que son los dos”, expresó indignado el experto en moda y belleza de Univision. No obstante, Lili seguía empeñada en su manera de pensar y recalcó: “Eso no es de antigüedad, eso es de tener el cuerpo lindo, no toda esa…”.

Los televidentes se sumaron también al debate y comentaron: “También estoy de acuerdo con Lili, qué horrible se ven las mujeres tatuadas”; “estoy de acuerdo con la flaca”; “es verdad, los tatuajes no me gustan para nada”, la respaldaron algunos.

Mientras que otros se mostraron en desacuerdo y consideraron los comentarios de Lili Estefan y Raúl de Molino más que inapropiados.

