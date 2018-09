Lili Estefan reveló los mensajes de WhatsApp que se escribió con Eduardo Yáñez, con lo que todo quedó al descubierto en la nueva polémica que enfrenta el actor mexicano.

Y es que tras darse a conocer que Yáñez supuestamente le dio una cachetada a un hombre durante una grabación de un proyecto de Telemundo en Hidalgo, México, la presentadora de El Gordo y la Flaca se comunicó con el actor para aclarar lo sucedido.

En un video compartido por el portal de Univisión, Lili aseguró haber tenido contacto con Yáñez: “Yo acabo de mandarle mensaje a través de WhatsApp, me acaba de decir rotundamente ‘es mentira'”, dijo la compañera de Raúl de Molina.

Acto seguido, Raúl de Molina informó que el señor que supuestamente fue agredido por el actor, no aparece en el pueblo.

Tania Charry, colaboradora del programa de Univisión, agregó que “el señor aparentemente puso una denuncia pública y dijo que la retiraba sí iba Eduardo a pedirle disculpas, aparentemente dicen que sí fue”.

Eduardo Yáñez de nuevo en la polémica por supuesta cachetada

Charry añadió que “hay otra versión que dice que aparentemente este incidente hace parte de la grabación de la telenovela (Falsa Identidad), pero la otra versión dice que no es así, son las dos versiones que hay”.

El origen de la segunda versión expuesta por Tania está fundamentada en un reciente video compartido desde la cuenta de Instagram del actor, en donde no se aprecia Eduardo, pero se escucha su voz mientras cachetea a un hombre que es sujetado por dos actores personificados de policías.

De igual manera, Charry agregó: “Yo creo que debería de salir Eduardo Yáñez a decir si esto es cierto, si no es cierto, qué fue lo que realmente pasó, porque hay un antecedente de actos de violencia”.

Ante lo confuso de la situación, Lili cuestionó: “¿Será esto publicidad? Porque al final sería mala publicidad para Eduardo por supuesto”.

El planteamiento de Estefan fue refutado por su compañero Raúl: “Pero no sería mala publicidad, seguramente aprovechando de lo que había pasado anteriormente en Los Ángeles, cuando le dio una cachetada a un reportero de El Gordo y La Flaca, hablando de todo eso, seguro que lo dejaron en la telenovela, le dijeron ‘oye dale una cachetada a esta persona mientras la arrestas”.

Alcalde mexicano confirma cachetada de Eduardo Yáñez

Por su parte Héctor Meneses, alcalde de Zempoala, Hidalgo, lugar donde ocurrieron los hechos declaró: “Fue aquí en la plaza, lamentablemente este personaje (Eduardo Yañez) se molestó con una persona que lo estaba grabando y bueno pues sucedió lo que ustedes ya saben”.

Los comentarios ante el sonado acontecimiento no tardaron en aparecer: “Siempre en problemas este señor Yáñez, de verdad no entiende”, “ese hombre no tiene ninguna instrucción notoria, es un gran mal educado, sin respeto y con un muy bajo coeficiente”, “yo no sé por qué lo siguen contratando para hacer novelas o películas, es un drogadicto”, “necesita unas terapias para ese carácter tan agresivo, una lástima, porque es muy buen actor”.

