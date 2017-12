Lili Estefan quería compartir con sus seguidores lo linda que quedó su mesa navideña, lo que nunca se imaginó es que se desatarían comentarios tan negativos en su contra.

La presentadora de El Gordo y la Flaca celebró por anticipado la Navidad junto a su familia, en una muy especial cena que estuvo llena de mucha comida y buena música, al mejor estilo cubano.

El florista D’ Storyteller Flower fue el encargado de decorar la mesa de la conductora cubana, que no obstante fue duramente cuestionada por sus seguidores.

Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el Dic 23, 2017 at 10:34 PST

Lee también: Mamá de Karla Luna dedica conmovedor mensaje navideño a sus nietas ausentes

“Yo no sabía que las flores se comían”, “puras flores y qué comida es esa, cuando la gente tiene dinero y lo gasta”, “y pensar que va haber personas que no tendrán nada para echarse a la boca y tu presumiendo tamaño banquete”, “hay gente que no tiene comida en su mesa, ni adornada con tantas flores, comparte con quien puedas compartir”, “lo que es tener dinero”, fueron algunas de las duras críticas que recibió la presentadora por su lujosa decoración.

A diferencia de los mensajes de apoyo que recibió: “Qué bonito”, “bello todo”, “felices fiestas mi chula”, “feliz Navidad amiga adorada”, “muy lindo Lily”, “todo hermoso como tú”, “Dios te bendiga a ti y toda tu familia”, “bendiciones y todo lo mejor”, “disfruta, tú eres joven y bella”, “lo más hermoso es el corazón que tienes”.

Previo a esa publicación, Estefan se dejó ver bailando con su hermano al ritmo de la música del colombiano Carlos Vives y posó sonriente acompañada de uno de sus seres más queridos y especiales, su padre.

Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el Dic 22, 2017 at 9:27 PST

Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el Dic 22, 2017 at 9:18 PST

La cubana ha lucido muy feliz en sus últimas celebraciones, a pesar de que está afrontado un proceso de divorcio del padre de sus hijos, Lorenzo Luaces, con quien sostuvo una relación por más de 20 años.