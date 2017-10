Lili Estefan cumple promesa y regresa a ‘El Gordo y La Flaca’ (VIDEO)

Lili Estefan cumplió su promesa de regresar a ‘El Gordo y La Flaca’ y envió un agradecimiento a sus fans y Univisión por todo el apoyo que ha recibido tras el anuncio de su separación.

Sin embargo también por primera vez mencionó a su expareja Lorenzo y dijo que han llevado una buena relación por sus hijos.

“Cómo extrañaba esta locura”, explicó la conductora al ingresar al set del programa.

Después se dio un fuerte abrazo con su amigo y compañero Raúl de Molina: “Han sido días fuertes no solamente para mí. El mes de septiembre ha sido fuerte en todo el mundo. Estoy bien. Esta va a ser mi mejor terapia diaria. Los amo. No saben el abrazo que me di con Raúl el martes pasado”, dijo la cubana.

Además reveló que en los días que no fue a trabajar se dedicó a su familia y a ser una mamá de ‘full time’: “Fue mi oportunidad para ser mamá de tiempo completo”.

Además dijo que contrario a lo que pensaran, lleva una buena relación con su expareja: “Lorenzo y yo estamos más unidos que nunca, logrando sacar a nuestros hijos adelante… Lo más importante fueron sus oraciones que me han sacado adelante y aquí estoy y estaré”, explicó.

Y agregó que cualquiera pasa una crisis matrimonial y que ese tiempo le sirvió para reencontrarse con ella y vivir esta nueva etapa.

Por último bromeó con Marjorie y Julián Gil y dijo que su separación no será Julián Gil y Marjorie de Sousa: “Mis hijos sí comen pescado, para que se rían un poco. Creo que me reenfocado de una manera increíble, estoy comenzando una nueva etapa. Lo más importante fueron sus oraciones. Aquí estoy”, concluyó.

