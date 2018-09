Lili Estefan, presentadora de El Gordo y La Flaca reveló lo que fue capaz de hacer para reencontrarse con su hijo Lorenzo a quien extraña demasiado desde su partida a la universidad.

La cubana empleó su cuenta de Instagram para compartir con sus más de dos millones de seguidores que decidió viajar desde Miami, hasta Los Ángeles con tal de pasar tiempo con su retoño.

El post de la conductora de Univisión tiene como descripción: “Juntos otra vez! Que manera de extrañar a mi hijo, pues nos subimos al avión sin pensarlo dos veces porque ya yo no aguantaba más”.

En el post de la comunicadora que se compone de cinco fotografías y un video se aprecia a Lili en compañía de sus hijos Lina y Lorenzo y algunos amigos de los jóvenes mientras disfrutan de las playas de California.

En pimera estancia los comentarios simpatizaban con Estefan: “Bendito sea Dios que tienes los medios para ir cuando tú quieras @liliestefan los hijos se extrañan siempre, ya quisiera yo subirme a un avión e ir a ver al mío que esta tan lejos”.

Pero, no pasó mucho para que los comentarios negativos parecieran: “Lo bueno que tiene dinero Lili para viajar y verlo cuando quiera ya quisiera yo tener para mi renta”, “así mismo ella tiene solo que tomar un vuelo privado”, “ella tiene su avión propio para viajar a la hora que le de la gana”.

“Lili no es fácil pero hay que dejarlo que coja sus propias alas”

Ante las constantes expresiones de Lili señalando que extraña a Lorenzo desde su partida, algunos seguidores le aconsejaron que lo mejor era asimilarlo.

Entre los comentarios se lee: “Ay Lili te entiendo perfectamente, yo no me hago la idea de que un día mis bebés no estarán en casa, pero es la ley de la vida”, “Lili ley de la vida, es el momento que ninguna madre quiere que llegue esa separación que sabe horrible”, “Lili no es fácil pero hay que dejarlo que coja sus propias alas que Dios lo bendiga”.

Y no faltó quien reconociera la gran labor que ha realizado la presentadora al hacerse cargo de sus hijos sin una pareja: “Lili eres una excelente mamá y de seguro que el papá ni por su sombra. Déjalo se pierde estos lindos momentos que tú estás viviendo con tus hijos, un abrazo”.

Inclusive, señalaron que la separación le ha venido a bien a la cubana: “Esa flaca se puso más bonita deje que se divorcio”, “el divorcio puso a Lili más bonita es mi opinión personal”.

