Lili Estefan anuncia su separación en vivo en “El Gordo y La Flaca” (VIDEO)

Lili Estefan no pudo más y delante de las cámaras de su programa El Gordo y La Flaca anunció su separación de Lorenzo Luaces, luego de 28 años de matrimonio.

“Hoy quiero aprovechar las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’… He tenido uno de los días más difíciles de mi vida; decidí venir acá, creo que es lo mejor, donde vengo todos los días, donde me siento cómoda, a Univisión, lo que ha sido por tantos años mi segundo hogar”, empezó por decir la cubana, notablemente afectada.

“Vengo con un nudo en la garganta porque, a través de los años, he tenido el privilegio de entrar a todos sus hogares, siempre hablándoles con total honestidad, con integridad, pero también con el corazón, y siempre lo hecho, como mujer, con total transparencia. Ustedes me han recibido con tanto cariño, que de una manera u otra se han convertido en mi segunda familia. He crecido con ustedes como persona, como profesional, y los quiero como no se imaginan”, continuó la hermosa ojiazul, por momentos con la voz entrecortada.

“Siempre les traigo las noticias de entretenimiento como solemos hacer aquí todos días, pero el día de hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo, es por eso que quiero contarles algo muy personal. Se los cuento con el corazón en la mano y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo, pero hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años”, soltó por fin la carismática conductora, quien tuvo que hacer repetidas pausas para tomar aire.

“Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor que puedo hacer en este momento, siempre pensando en mis hijos…”, interrumpió su discurso para reponerse, al borde de las lágrimas, con Lorenzo, de 17 años, y Lina, de 15, en mente.

“Mis hijos, como ustedes saben, es lo más lindo que me ha dejado esta relación. Yo les pido a ustedes por favor que me acompañen en este momento tan doloroso, que me acompañen una vez más con sus oraciones, con su cariño incondicional, con sus pensamientos de solidaridad. A la vez les pido discreción, les pido respeto para mis hijos, les pido respeto para mí”, añadió Estefan, quien volvió a bajar la cabeza para recuperar la compostura.

“Les puedo garantizar que en este momento no sé que va a pasar en el futuro, pero de lo que estoy segura, es que después de la muerte de mi madre cuando yo era niña, este es definitivamente el dolor más grande que he tenido que vivir. Gracias Univisión por permitirme este momento, creo que esto pasa en muchas familias, pero el tener que vivirlo públicamente va a ser una de las cosas más difíciles”, concluyó Lili, cuya entereza para dar la noticia delante de las cámaras fue verdaderamente admirable.