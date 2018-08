La Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó las cuentas personales del ex futbolista Rafa Márquez, por lo que ya tiene acceso a ellas, mientras que su exesposa Adriana Lavat, ‘presumió’ su tatuaje y un misterioso mensaje.

De acuerdo con José Luis Nassar, abogado del ahora Presidente Deportivo del Atlas, su cliente ya fue notificado y ya puede hacer uso de su dinero.

Esto, debido a que la defensa aportó información a la Unidad de Inteligencia Financiera para acreditar la licitud de los recursos.

“Se aportó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, toda la información sobre el patrimonio del futbolista para acreditar la licitud del origen de los recursos que en su momento fueron cuestionados por la autoridad y listo, con eso se logró el descongelamiento”, explicó.

El levantamiento del aseguramiento de cuentas de Márquez no incluye los activos de sus empresas, Prosport & Health Imagen y Grupo Terapéutico Hormaral pues uno de los amparos que el ex futbolista ganó aún no ha sido ejecutado y el otro fue revocado por un tribunal Colegiado, por lo que el litigio continúa.

La acción de la SHCP a favor de Márquez no influye en el proceso que se realiza ante el gobierno de Estados Unidos.

Nassar agregó que ese proceso es autónomo y actualmente se sigue litigando ante las autoridades estadounidenses para aclarar el origen de los recursos de su cliente.

Márquez y sus empresas fueron señalados por el Departamento del Tesoro de EU, junto con el cantante Julión Álvarez, por supuestamente lavar dinero de Raúl Flores Hernández “El Tío”, identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rafael Márquez es nombrado presidente deportivo del Atlas

Este martes inició una nueva era en los Zorros del Atlas. Desde ahora, Rafael Márquez es el nuevo presidente deportivo del club, a la espera de dar resultados lo más pronto posible.

“Empiezo una nueva etapa con el equipo que vio mis primeros pasos, donde terminé mi carrera y que quiero tanto; hoy me da esta oportunidad pero, sobre todo, es una gran responsabilidad”, señaló Márquez en su presentación oficial, junto al presidente de la institución, Gustavo Guzmán.

Márquez se retiró apenas hace unas semanas del futbol profesional. Su último partido fue con la selección mexicana contra Brasil en el Mundial Rusia 2018, lo que significó el adiós de una de las mejores trayectorias para un futbolista de este país.

“Así como he sido de profesional y exigente en mi carrera, lo seré en esta nueva etapa. Hay mucho compromiso, tengo muchas ganas de empezar a trabajar y analizar la situación; queremos conseguir un equilibrio y competir por conseguir el título deseado”, añadió el también ex jugador del Barcelona.

Además, Rafa Márquez reiteró su compromiso como hombre de pantalón largo: “A partir de hoy le voy a exigir a todos que se entreguen al máximo, que sientan los colores, que suden la camiseta, porque eso a mí me ha dado resultados y haré todo lo posible porque esos vengan lo más rápido posible”.

Realidad rojinegra

De los últimos seis torneos de la Liga MX, el Atlas solo ha calificado a la liguilla en dos de ellos. Además está la necesidad de volver a ser campeón del futbol mexicano, algo que no consigue desde 1951.

Y su exesposa se hace tatuaje

Días antes de que le dieran la noticia al futbolista mexicano, su exesposa, Adriana Lavat compartió imágenes de un tatuaje que se hizo.

En las fotos escribió: “Les comparto esta foto del preciso momento tatuándome con los ojos cerrados, sonriendo agradecida de poderme hacer algo tan importante para mí!”.

Y añadió: “Mi hija Rafaella me hizo con amor el logotipo de una palabra que alerta, que avisa, que guía, que siempre hay y que todos debemos seguir; SEÑALES”.