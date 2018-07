Los cantantes Liam Payne y Cheryl Cole se están separando de manera definitiva, así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa que emitieron a través de las plataformas digitales.

La pareja que realizó su primera aparición pública juntos como novios en el año 2015, anunciaron su separación durante el fin de semana en sus cuentas oficiales en Twitter.

“Cheryl y yo estamos tristes por tener que anunciar que vamos a seguir caminos separados. Ha sido una difícil decisión para nosotros. Todavía tenemos mucho amor el uno por el otro como familia. Bear es nuestro mundo y esperamos que respeten nuestra privacidad mientras navegamos juntos en este camino”, puntualizó Payn a través de un tweet en su cuenta oficial en Twitter.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.

— Liam (@LiamPayne) July 1, 2018