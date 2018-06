Liam Payne controla, agradece y ama a sus fans

Ante el clamor que genera Liam Payne entre sus fans, el británico solo puede agradecerles su entrega.

“Es impresionante que pasa el tiempo y ellas siguen igual de entregadas, frenéticas, impredecibles. Mi vida musical sin ellas no sería nada”, dijo Payne.

“Ellas me han hecho apreciar la belleza de un momento a su lado, una foto, una carta, un mensaje. Su amor es total. Es una entrega única y no tengo cómo agradecerlo”, señaló el ex One Direction en entrevista.

Por eso, dijo, ya sabe cómo conducirse ante la euforia que genera cuando está frente a las “directioners” o las “payners”.

“Hay que aprender hasta cómo reaccionar porque son únicas y a veces todo se descontrola, pero es lindo saber que están siempre presentes.

“Saludo si el lugar es seguro. A veces, por seguridad, no hago nada. Depende mucho de ellas”, señaló.

Con sus sencillos “Strip That Down”, con Quavo, y “Get Low”, con Zedd, aseguró que busca hacerse de un nombre propio.

El artista salió al balcón del hotel en el que se hospedó en México y saludó a los cientos de fanáticos que esperaban verlo, luego publicó en Twitter este video que ya lleva 3.5 mil likes, Liam les dijo “Te amo” en español.

Mexico I love you 🇲🇽 pic.twitter.com/13kAvnjaTa — Liam (@LiamPayne) June 4, 2018

“Vivo una etapa muy creativa. Estoy por hacer más canciones para mí y para mis amigos, y para algunos colegas.

“Quiero consolidar mi carrera como solista. Siento que tengo mucho por hacer. El futuro es muy brillante y quiero brillar siempre”, señaló.

Payne se asomó ayer al balcón del hotel donde se hospeda para saludar a las fans que lo esperaban afuera, y, dos horas después, se tomó fotos con ellas, al salir rumbo a los Premios MTV MIAW.

Con información de Agencia Reforma