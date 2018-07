Liam Hemsworth y Miley Cyrus siguen más juntos que nunca, pese a protagonizar rumores de un supuesto rompimiento en su compromiso por segunda vez.

De acuerdo con una fuente anónima que declaró a E! News: “Los dos están muy unidos y han tratado de ser más privados con su relación amorosa. Últimamente pasaron bajo perfil gran parte de su tiempo en Nashville y vuelven a Malibú con frecuencia para pasar tiempo en familia”.

La ausencia de las estrellas en la palestra pública ha desatado un sinfín de rumores sobre un supuesto rompimiento, pero fueron ellos mismos los encargados de desmentirlo con una publicación en la plataforma de Instagram.

Hemsworth dio a conocer un video en compañía de Cyrus en su cuenta oficial en Instagram, en el clip se puede apreciar a la pareja mientras baila en el automóvil del actor australiano.

Por otra parte, The Insider declaró que el matrimonio no es una prioridad en estos momentos en la relación de los jóvenes: “La planificación de la boda ha sido una conversación continua a lo largo de los años, pero no ha llegado a ningún plan establecido”.

“A sus familiares les encantaría que finalmente se casen y están muy emocionados con eso, pero nadie los está presionando. Miley es muy simplista en relación a sus ideas y no quiere que las cosas sean una dura prueba. Tanto Miley como Liam quieren casarse y tener hijos, pero no están tratando de acelerar el proceso”, reveló la fuente.

El informante también habló sobre los nuevos proyectos de Cyrus: “Miley está trabajando en música nueva y cambiando su marca, por eso eliminó todas sus fotos en Instagram. Está iniciando el proceso de un nuevo proyecto musical y quiere un borrón y cuenta nueva.