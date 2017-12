Leonardo Aguilar sigue con fervor la tradición de dinastía musical mexicana

Leonardo Aguilar, a sus 18 años, va encaminado a continuar con el legado musical de la dinastía que iniciaron su abuelo Antonio, ‘El Charro de México’, y su abuela Flor Silvestre en los años cincuenta, y que retomó su papá Pepe en la década de los noventa.

Leonardo comenzó a cantar desde niño y poco a poco ha ido puliendo su voz. En 2012, él y Ángela, su hermana menor, debutaron como intérpretes con el álbum Nueva tradición. Y en diciembre de 2016, Leonardo lanzó Gallo fino, su primer álbum como solista y con el cual fue candidato hace unas semanas a dos premios Grammy Latino: Mejor Álbum Norteño y Mejor Canción Regional por ‘Compromiso descartado’, escrito por Espinoza Paz.

“Me gusta cantar música mexicana y me siento orgulloso de ser parte de la nueva generación de artistas que está haciendo música padre con buenas letras”, Leonardo Aguilar, cantante

En entrevista con MundoHispánico el joven intérprete habló de su música y sus candidaturas a los Grammy Latinos.

MH: ¿Cómo te sientes por la nominación a los Grammy Latinos?

LA: Es una experiencia loquísima todo lo que está pasando y lo que estoy viviendo por primera vez. Siento mucho orgullo porque es un proyecto que yo vi desde el principio y cómo se fue creando.

MH: ¿Qué sientes de haber competido por esos galardones con gigantes como Los Invasores de Nuevo León y Los Huracanes del Norte?

LA: Honrado. Es muy difícil de explicar lo que siento, pero es padrísimo.

MH: ¿Cómo se enteraron de las nominaciones y cuál fue la reacción de tu familia?

LA: Mi papá fue el que me dijo que teníamos las nominaciones, me despertó con la noticia y fue una locura. Mi abuelita está superorgullosa, desde antes, pero ahorita más. Y también quien está superfeliz es mi hermana Ángela.

MH: ¿Qué te motivó a elegir norteña y banda para tu primer álbum?

LA: Fue algo que se fue dando muy orgánico. Fue solamente por el puro gusto hacia el género y por el amor que le tengo a la música. Yo creo que por eso a la gente le gustó, porque no forzamos nada.

MH: Hace 10 años que falleció tu abuelo Antonio, ¿sientes su presencia ahora que sigues sus pasos?

LA: Por supuesto. En lo que hacemos, la manera como tratamos a la gente, la música, las prioridades que tenemos, todo viene de allá, no hay nada que hagamos que él no haya sido parte de alguna manera u otra.

MH: ¿Cómo fue tu experiencia de componer junto a Pato Partida el tema ‘Dime’?

LA: Me encanta porque a la gente le gustó esa canción. En el próximo disco quiero tener tres o cuatro canciones que yo haya escrito porque sí con la pura música puedes transmitir algo, con una canción que tú escribiste puedes transmitir aún más.

BREVE BIO:

Nombre: Leonardo Aguilar

Profesión: cantante

Nacionalidad: mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 15 de agosto de 1999 en Ciudad de México

Familia: hijo de Pepe Aguilar y nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre

Canciones de disco Gallo fino

1. ‘Gallo fino’

2. ‘Ni aunque me pagaran’

3. ‘Ahora que va a intentar’

4. ‘Compromiso descartado’

5. ‘Lupita’

6. ‘Dime’

7. ‘Por más que intento’ (Odio)

8. ‘Que al cabo ni quería’ (versión ranchera)

9. ‘Por eso hoy’

10. ‘¿Por qué te aferras a mi?

11. ‘Que al cabo ni quería’ (versión alterada)