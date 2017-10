Le reclaman a Lili que aclare si regresó con su marido (VIDEOS)

Después de semanas de espera, Lili Estefan regresó a El Gordo y La Flaca. Y es que tras anunciar su separación de su esposo Lorenzo Luaces, todos sus fans estaban a la espera de su retorno a la televisión.

Sin embargo al dar una explicación de su ausencia, la cubana dejó molestos y confundidos a sus fans, pues dijo que se encontraba más unida que nunca a su pareja: “Decidí tomarme un tiempo. Ocuparme de mí, para lograr ocuparme de mis hijo. Creo que me he reenfocado de una manera increíble. Creo que estoy comenzando una nueva etapa y quería hacerlo así: feliz, contenta, positiva; con ganas de seguir adelante y al final ustedes van a ser mi mejor terapia”, dijo la presentadora de Univisión.

Pero las dudas surgieron cuando aseguró: “En la familia estamos más unidos que nunca. Lorenzo (Luaces) y yo estamos más unidos que nunca, logrando sacar adelante a los niños que creo que es lo principal, así es que gracias por el apoyo, gracias por el cariño y al final lo más importante fueron sus oraciones”, dijo.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Ay por favor no será que era puro drama para ganar más público jajaja ya ni entedí, si se divorciaron… siguen juntos no posss woooow”, “La cara de Raúl… de como quien dice: ¡tanto show para nada'”, “Pero entonces no entiendo ya no hay divorcio… ojalá que no y se den otra oportunidad”, “Si yo también me confundí dijo que están más unidos que nunca entonces qué pasó, pero igual bendiciones”, “igual quedé con dudas si se están dando nueva oportunidad o solo unidos por los hijos”, “Cuánto daría por saber que piensa ese gordito en esos momentos….Lili aclara bien volviste con tu marido o que pasó??????”.

Sin embargo hubo otros que trataron de entender su explicación: “Sí se divorció!!! Lo que pasa que ahora están más unidos que nunca para los hijos únicamente”.

Habrá qué esperar a que la popular conductora aclare a qué se refería.

De regreso al estudio!!! Yeahhh no saben la emoción que sentí 🙏🏻❤️Gracias mi gente por su cariño y sus oraciones 🙏🏻SEGUIMOSSSSSSS #Repost @bettinabmakeup ・・・ Welcome back Lili @liliestefan @elgordoylaflaca @univision#welcomeback #reunion#elgordoylaflaca#univision Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 7:56 PDT

Fuerte A P L A U S O para nuestra flaca @liliestefan 👏 súper agradecida con el cariño y las bendiciones de ustedes 💃🏻👏👌🙏 “como familia estamos más unidos que nunca, Lorenzo y yo estamos más unidos que nunca logrando sacar adelante a los niños que creo que es lo principal, así es que gracias por el apoyo, gracias por el cariño y al final lo más importante fueron sus oraciones”… Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 5:06 PDT

@rauldemolina le dedicó estas palabras a @liliestefan 👏👌🙌 Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 5:34 PDT

Nuestra @liliestefan regresó reafirmando: “estoy comenzando una nueva etapa y quería hacerlo así, feliz, contenta positiva con ganas de salir adelante y al final ustedes van a ser mi mejor terapia” #Palante 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 4:32 PDT