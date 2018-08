El conductor Jorge Ramos reveló lo que una mujer le reclamó en pleno elevador.

En su columna de cada semana, el periodista mexicano dio a conocer el incidente que tuvo y cómo reaccionó al ver que una señora le dijo que estaba ‘harta’ de que siempre hablara de Trump en su noticiero.

“La señora tenía razón. Me la había encontrado antes de tomar un elevador y cuando se dio cuenta de que era el que salía en la tele, se desahogó: “Mira, Ramos”, me dijo, “yo ya no veo las noticias porque se la pasan hablando todo el tiempo de Donald Trump. Estoy harta. Harta. Ya cambia de conversación, por favor”, le dijo a Jorge Ramos.

El presentador de Noticiero Univisión confesó que incluso él mismo quería decirle que también estaba harto de que todos los días se mencionara algo del republicano: “Quería explicarle que no nos inventamos las noticias, que solo las reportamos. Y que si Trump dice alguna barbaridad, miente, insulta a alguien o propone algo totalmente disparatado, los periodistas no tenemos más remedio que cubrirlo”.

Pero aceptó que debido a que el elevador ya se iba Trump tuvo que quedarse con ‘las ganas’ de hablar más con la enojada mujer: “Llegó el elevador. Yo bajaba, ella subía. Le di las gracias por su honestidad y nos despedimos a las carreras”.

Jorge Ramos incluso le dio la razón a la señora en que Trump domina muchos ciclos de noticias y dijo que la razón es porque: “lo que hace Trump no es normal”.

Y es que Jorge Ramos dijo que no es normal que un presidente le llame “perro” a una de sus ex asesoras: “Eso es exactamente lo que hizo Trump con Omarosa Manigault, a quien despidieron de la Casa Blanca y cuyo libro -y grabaciones secretas con el Presidente- tiene a Trump más que despeinado”.

Además también dijo que no es normal que el presidente de Estados Unidos haya hecho comentarios racistas como los del 2015, donde aseguró que los inmigrantes mexicanos “son criminales y violadores, y sus más recientes espasmos de odio donde aparentemente dijo que los inmigrantes de Haití y África venían de “países de mier…”‘.

Jorge Ramos reiteró que para él Trump ha descargado sus prejuicios contra los inmigrantes: “En varios tuits ha dicho que se opone a la reunificación familiar o lo que él llama “migración en cadena”. Este es un proceso perfectamente legal y con décadas de éxito que permite a un inmigrante traer a Estados Unidos a sus familiares más cercanos, padres e hijos”.

Mi columna: no es normal que el presidente de EU le llame “perro” a una de sus ex-asesoras o que le llame “violadores” a los inmigrantes mexicanos o.. (hay tantos ejemplos) https://t.co/ppmhx21V5A — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) August 18, 2018

El conductor dijo que “irónicamente, los padres de su esposa Melania se acaban de beneficiar de esa “migración en cadena”. El abogado de Viktor y Amalija Knavs, originarios de Eslovenia, le explicó al diario The New York Times que Melania patrocinó a sus padres para que obtuvieran la residencia permanente y luego, tras cumplir los requisitos, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Y todo fue legal”.

Para finalizar Jorge Ramos justificó su acción de hablar del presidente en su noticiero pues no es normal que “el presidente de Estados Unidos haga comentarios sexistas, racistas y xenofóbicos. No es normal que Trump mienta más que Pinocho. Y quedarnos callados sería ser sus cómplices”.

