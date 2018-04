Luego de cuatro meses de que el cantante de regional mexicano Larry Hernández sufriera un accidente mientras paseaba en su bicicleta a alta velocidad, reaparece en redes con un contundente mensaje a las personas que lo atacan por su aspecto físico después del percance.

Hace apenas un día el interprete de ‘El Baleado’ compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece besando tiernamente a su pequeña hija Dalary.

“El amor más puro que la vida nos regala es incondicionalmente bello porque cuando todos te fallan esa sonrisa nos levanta”, escribió Larry en el post que a un día de haber parecido cuenta ya con casi 40 mil likes.

A pesar de recibir comentarios en burla hacia su persona: “Larry vamos a echar bicicleta en las montañas”, “¿Qué te paso en la cara Larry”, también recibió apoyo y hasta sugerencias para disminuir la cicatriz que le quedó en el lado derecho de la cara luego de las operaciones a las que fue sometido.

“Larry, ponte concha nacar para tu cicatriz, yo la uso para mis estrías y muy efectiva”, “Oye te puedo recomendar la Cicatricure, muy buena, yo la utilicé para mi cesárea”, aconsejaron algunos seguidores.

En You Tube recientemente apreció un video en el que el cantante habló de su sentir respecto a esos comentarios mal intencionados: “Me decía ayer un muchacho: ‘Larry enséñame tu cicatriz’, pues miren yo no me escondo de nada, yo no me he escondido de nada, era todo a su tiempo y pasaron cuatro meses para poder empezar a hacer los videos en vivo”.

Aseguró que existen personas que se alegran con su desgracia: “Hay personas a las que si les importo para bien, porque nos apoyan, nos quieren, pero hay gente que le gusta verte madr…. a ellos les encantó que yo me me haya partido la mad.. si me entiendes”.

Y para todos ellos mando este corto, pero conciso mensaje: “Para todos ellos, muchachos estoy bien así como me miran”.

Para finalizar agregó: “Lo único que quiero que entiendan es que hay que amar al prójimo, no importa que sea tu vecino, que sea el más famoso de tu pueblo, no importa que sea el más famoso de tu ciudad”.